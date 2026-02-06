新竹市長選戰綠營沒人敢押注？學者曝大罷免後兩驚人現象

2026年新竹市長選舉，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安，民進黨人選仍未定。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，民進黨目前在新竹市面臨的最大困境，是「想徵召、卻沒有人敢放心出來選」，黨內氛圍更像是彼此觀望、誰都不願意押注的一場高風險賽局。

2026年新竹市長選舉，國民黨已正式表態「禮讓」，不推出人選與現任市長高虹安競爭。（圖／翻攝高虹安臉書）

杜聖聰指出，新竹市早年的選民結構大致是「藍六綠四」，2014～2018 年在林智堅的城市治理品牌與中央氛圍加乘下，綠營曾短暫拉高到接近「綠五藍四」，但當時是因候選人形象與全國情緒疊加的高峰，而非板塊永久翻轉。2020 年總統大選，前總統蔡英文在新竹市大勝韓國瑜，更多是「反韓情緒＋中產跑票」所造就的一次性「綠白合流」，卻被黨內部分人誤讀為綠營基本盤已穩固成形，為後續錯估埋下伏筆。

杜聖聰表示，這樣的誤判，遇上民進黨在新竹的派系結構，問題被進一步放大。中央有新潮流、正國會、英系、親賴系等不同力量，地方則有以柯建銘為核心的強勢山頭，加上市議員、社團與專業團體各自形成的小山頭，提名市長從來不只是「找一個能贏的人」，而是「誰出線、誰未來說了算」的權力再分配。任何一個潛在人選都很清楚，一旦接受徵召，就等於走進中央派系與地方山頭糾結的戰場，既要背選舉輸贏的責任，又要承擔之後資源與恩怨的壓力，這正是今天大家「不敢押注」的心理根源。

杜聖聰分析，在這樣的結構之下，2022 年新竹市長選舉成為一場集中爆發的災難。林智堅被徵召轉戰桃園，對新竹選民而言，這不只是「政績不連任」的技術問題，而是一種「被抽空」的背棄感；隨後論文爭議發展到學位被撤銷，又讓原本建立的誠信資本瞬間崩塌。這種從期待到背叛的心理落差，直接投射到對民進黨用人與誠信的質疑，也一併壓在接班者身上。另一方面，法律對於高虹安的論文與助理爭議在長時間高強度追打，許多中間選民感受到的是「國家資源與國家機器被動員用來處理政治對手」，覺得嚴重失去比例原則。於是，高虹安成功把自己包裝成「被圍剿的弱者」，承載了「討厭民進黨」與「反感國家濫權」的複合情緒，沈慧虹本身的專業與政績論述則被擠出視野。

前新竹市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

杜聖聰說，新竹市的「綠色票」是碎片化的，民進黨核心支持者、科技新貴自由派、政績導向的市民、社運文化圈與地方宗親、議員個人盤等，在有共識的候選人與敘事下可以暫時疊合，看起來接近五成；一旦提名過程被視為派系操作、前市長形象崩壞，又疊加「國家機器過度使用」的印象，這些碎片就會出現冷卻、分流甚至反向投票。

杜聖聰指出，大罷免之後，外界可以看見兩個現象：其一，民進黨在新竹市的基礎動員並未全面崩潰，仍然有一定組織能量；其二，藍營與白營卻已成功把「討厭民進黨」塑造成跨陣營的共有語言，使得許多對高虹安本身也有保留的選民，仍選擇在關鍵時刻「不讓民進黨得逞」。這代表，新竹市政治的決定性力量，已經從傳統藍綠板塊，轉移到一大塊對人格誠信、比例原則與被尊重感高度敏感的中間選民身上。

杜聖聰表示，在這樣的脈絡下，今天民進黨要在新竹尋找市長人選，面對的不是單一選區，而是一整套已經「高風險化」的政治結構。一方面，任何被點名的人都知道，自己不只是要面對藍白競爭，更要承受前一輪錯誤決策與信任破產的反作用力；另一方面，中間選民已不再願意被簡化為「非藍即綠」的附庸，而是會用選票懲罰他們認為傲慢、濫權或輕忽城市尊嚴的政黨。因此，黨中央與地方山頭互相觀望，沒有人敢輕易「押全場」，成為當前徵召困局最寫實的政治圖像。

曾代表民進黨在新竹市參選立委的陽明交大教授林志潔（右2）。（資料照）

杜聖聰認為，民進黨在新竹要走出「無人敢選」的陰影，真正需要的不只是再找一個「形象好」的人頭，而是坦誠面對過去在人選調度、學倫爭議與國家工具使用上的失衡，重新界定自己與城市、與中間選民之間的關係。否則，即使找到願意被徵召的人，面對的仍然會是一場在不信任與恐懼之中起跑的選戰。

