新竹市長選舉最新民調高虹安支持度居首 市府回應了

今年底的新竹市長選舉，「鉅聞天下新聞網」公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭5.74%，以及國民黨何志勇3.89%，這也是國民黨正式「禮讓」現任市長高虹安後，新竹市第一波民調公布。

對此，市府回應，任何民調對市府來說都是一種鼓勵與鞭策，無論數字怎麼呈現，高虹安都會用務實的態度，把市政一件一件做到位，讓市民真正「有感」。

廣告 廣告

市府說，現階段最重要的工作還是把市民交付的責任扛好，持續改善交通，加強建設與社福，把城市治理各項工作加速落實，高虹安會繼續用看得見的施政成果，回應市民的期待。

【看原文連結】

更多udn報導

台北到南港搭35元高鐵8分鐘就到 刷1卡免買票

BTS高雄開唱引爆訂房熱潮 他提1招不怕被坑

女兒學測失利難上台大 父開導「人生像導航」

長輩為何容易被詐騙？醫：不是貪 是1功能退化