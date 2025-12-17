新竹市長高虹安今復職上班 高虹安：一切回歸平常心推動市政



新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，去年一審法院依貪污等罪判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。高虹安被停職1年5個月，二審貪污部分獲判無罪，昨天收到內政部的准予復職回函後，今天回到新竹市政府辦理復職手續。高虹安今天上午8時30分許搭乘座車抵達新竹市府大門，多名市府一級主管、支持者列隊歡迎，高虹安進入市府，並在大廳停留致詞。高虹安說，我現在也比我人生中任何一個時候都更加了解責任的重要性。希望大家能夠回歸到平常心，來一起推動市政、討論市政才是真正對新竹市民最有利益的地方。

高虹安激動地說，我終於、終於在經過了一年多的風風雨雨的時光之後，我終於可以走進來我最熱愛、也最牽掛的市政府，看到大家。那我最沉穩的也是因為在經歷過這麼多的低谷以及人生中的逆境，我現在也比我人生中任何一個時候都更加了解責任的重要性。

高虹安說，在這一段時間裡面，我雖然沒有在市府內和大家一起並肩作戰，但是新竹市的市政在我們優秀的市政團隊的努力之下，一天都沒有、也不能夠停下來。我在這裡要特別特別感謝我們所有市政團隊辛苦的首長、局處首長、基層的同仁們。

高虹安進一步說，我回到市長崗位之後，也有好多好多事情要努力去做。我會盡力的來檢視目前所有市政政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何能夠加速來推進；也會持續強化校園安全，還有教育投資、落實「新竹好學」的政見。同時我們也會把照顧長輩、照顧孩子、照顧家庭放在我的第一線核心的政策，我會全力地把全部的心力放在市政工作上。當然最重要的是，無論是 2022 年 98,000 多票支持高虹安選上市長的，或者是在今年在大罷免期間以 12 萬多的票數、全國的最高票讓高虹安留下來擔任市長的這些選民的支持，都是我身上最重最重，也最甜蜜的負擔。

針對停職期間所扣除的薪水、不發的薪水，應該要在停職後來去做補發，高虹安愛訪表示，一切都是依法辦理。有關高檢署如進行上訴，高也表示尊重。但是當然也是希望就是說，既然說二審有這樣子的一個判決、有一個結果，那我想各界其實也都應該給予尊重。那後續的部分，如果上訴到三審，那當然還是會繼續在司法的戰場上繼續努力。也希望說在這一年的時間能夠盡快的把握時間，將該做的施政把它完成。

針對二審判決的結果能讓貪污的這個標籤移開，高虹安受訪指出，這對我來說是一個非常重要的事情。所以我想在這個部分的話，也希望一些綠營的支持者或者是一些網路上面的言論，可能在這部分還是要盡量的克制並尊重司法。

高虹安同時也關心民眾黨前主席柯文哲，她說，希望柯文哲主席也要加油，那身心的部分都希望能夠保持、就是能夠比較身心健康狀態，這是對自己跟家人最重要的事情。