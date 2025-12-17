新竹市長高虹安復職！ 本人證實：明天早上報到、開始上班

新竹市 / 林彥廷 綜合報導

內政部長劉世芳今（17）日下午表示，新竹市長高虹安復職的公文已經簽了。而高虹安也證實，新竹市政府已收到內政部的准予復職回函，明早回到新竹市政府報到、開始上班。

劉世芳下午表示，關於今早媒體詢問是否簽屬高虹安復職公文的部分，在詐防條例審完後公文已經簽了。媒體追問「高虹安的薪水會退給她嗎？」劉世芳表示，會照常、回給她。

根據《中央社》報導，高虹安向記者表示，稍早竹市府已收到內政部的准予復職回函，明天上午她會回到新竹市政府報到、開始上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。

