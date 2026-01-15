新竹市長"備位"不保? 傳邱臣遠轉戰竹北 藍議員:不適合

政治中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉貪案去年大逆轉後，高虹安競選連任看起來成定案，而原本的備位候選人，也就是副市長邱臣遠，則傳出要轉戰竹北市長，15號下午邱臣遠出席活動表示，新竹市和竹北是共同生活圈會持續關注，但選舉議題改天再報告。

主持人：「竹市經濟加足馬力。」和新竹市長高虹安肩並肩，看到高虹安比讚，趕快也從耶換成讚，新竹市副市長邱臣遠，活動不缺席，鏡頭也要爭取，因為傳出他有意要角逐竹北市長選舉。新竹市副市長邱臣遠：「新竹市跟竹北，其實是個共同生活圈，有非常多的公共議題，都必須跨縣市協調克服，未來我們也會，在這公共議題上面著力，來去做相關關注，相關的黨務還有選舉議題，我們擇日有適合的場合，再跟大家報告。」

角逐竹北市長？ 邱臣遠：擇日再報告 藍議員：不適合

傳出新竹市副市長邱臣遠要角逐竹北市長選舉。（圖／民視新聞）

沒把話說死，看來已經在布局，畢竟看看2024年總統大選，民眾黨柯吳配得票率有百分之38.33，勝過藍綠兩黨，或許認為勝算不小，但藍白在這局有沒有要合，也都還是未知數。新竹縣議員（國）林禹佑：「邱臣遠市長在這幾年下來，根本是沒有經營我們，新竹縣的各個地方，甚至更不用說是竹北，所以我覺得邱臣遠市長，不太適合來到我們新竹縣，進行市長參選。」

傳出新竹市副市長邱臣遠要角逐竹北市長選舉，邱臣遠15日表示選舉議題改天再報告。（圖／民視新聞）

看來還沒有太多共識，但竹北市在科技產業的磁吸效應下，人口快速成長，去年正式突破22萬800多人，成了各黨兵家必爭之地。新竹縣議員（民）歐陽霆：「（竹北）不僅是縣內的首位，更是全國最大的縣轄市，這裡平均年齡只有38歲，充分的活力，還有高度自主性，可以說誰如果贏得，竹北市民的認同，誰就能在，未來的縣長大選中，掌握勝負的關鍵。」現任竹北市長鄭朝方簡短回應，現在仍全力拚博竹北市政，畢竟政策讓選民有感，或許才是未來勝選關鍵。

原文出處：角逐竹北市長？ 邱臣遠：擇日再報告 藍議員：不適合

