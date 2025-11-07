新竹市防災教育輔導團到基隆消防局取經

新竹市防災教育輔導團人員到基市消防局進行防災交流。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

為深化校園防災教育與社區防災連結，新竹市防災教育輔導團在本月初到基隆市碇祥里里民活動中心，進行韌性社區觀摩與防災交流活動。由新竹市竹蓮國小校長劉向欣率團，基隆市防災輔導團召集人暖西國小魏川淵校長，以及強韌臺灣防災計畫洪志評教授與碇祥里馮瑞枝里長、基隆市防災士協會共同出席，分享防災社區推動經驗。

馮瑞枝里長邀集近三十名社區志工參與活動，回顧二○○一年納莉颱風帶來的強降雨，造成嚴重水患與土石流災情，當時社區多處受損、居民生活大受影響。受這場災害啟發，讓里民深刻體認到防災整備與社區韌性的重要性。

洪志評教授長年輔導地方防災社區經營，指出社區防災體系建構，是面對大型災害時守護家園的關鍵。社區發揮自助、互助的社區力量，正是守護社區安全的關鍵防線。並以實際案例說明，如何結合學術理論與在地行動，持續強化社區自主防災能量。

會後參訪人員前往海洋大學水生實驗動物中心及藻類實驗室，由涂智欽技正導覽解說。與會人員瞭解水生動物與藻類培養的技術與研究過程，將海洋永續知識融入防災教育，擴展防災學習的多元面向。

基隆市防災輔導團召集人魏川淵校長表示，藉由觀摩活動不僅是一趟防災教育的學習之旅，更是彼此在防災教育上交流與成長的契機。期勉所有教育夥伴與社區成員，持續以熱忱與行動守護家園，讓防災意識從學校扎根、在社區發芽，一起打造安全、韌性的生活環境。