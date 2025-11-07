新竹市防災教育輔導團到基隆消防局取經
記者張上耕／基隆報導
為深化校園防災教育與社區防災連結，新竹市防災教育輔導團在本月初到基隆市碇祥里里民活動中心，進行韌性社區觀摩與防災交流活動。由新竹市竹蓮國小校長劉向欣率團，基隆市防災輔導團召集人暖西國小魏川淵校長，以及強韌臺灣防災計畫洪志評教授與碇祥里馮瑞枝里長、基隆市防災士協會共同出席，分享防災社區推動經驗。
馮瑞枝里長邀集近三十名社區志工參與活動，回顧二○○一年納莉颱風帶來的強降雨，造成嚴重水患與土石流災情，當時社區多處受損、居民生活大受影響。受這場災害啟發，讓里民深刻體認到防災整備與社區韌性的重要性。
洪志評教授長年輔導地方防災社區經營，指出社區防災體系建構，是面對大型災害時守護家園的關鍵。社區發揮自助、互助的社區力量，正是守護社區安全的關鍵防線。並以實際案例說明，如何結合學術理論與在地行動，持續強化社區自主防災能量。
會後參訪人員前往海洋大學水生實驗動物中心及藻類實驗室，由涂智欽技正導覽解說。與會人員瞭解水生動物與藻類培養的技術與研究過程，將海洋永續知識融入防災教育，擴展防災學習的多元面向。
基隆市防災輔導團召集人魏川淵校長表示，藉由觀摩活動不僅是一趟防災教育的學習之旅，更是彼此在防災教育上交流與成長的契機。期勉所有教育夥伴與社區成員，持續以熱忱與行動守護家園，讓防災意識從學校扎根、在社區發芽，一起打造安全、韌性的生活環境。
其他人也在看
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期遠見雜誌 ・ 1 天前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 10 小時前
樹林工廠大火「柑園國小也遭殃」！電腦教室遭高溫融化 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠，昨（6）天上午發生大火，由於火勢相當猛烈，鄰近的柑園國小也遭到波及；今（7）天學校繼續停課、期中考也順延舉行。該校電腦教室也不堪高溫影響，內部設備慘遭融化。民視 ・ 8 小時前
台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包
學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨（自由時報 ・ 1 天前
配合豬隻禁運禁宰措施解禁 南市持續加強午餐品質與廚餘管控
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應中央於5日宣布，自今（6）日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍互傳媒 ・ 19 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 22 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前