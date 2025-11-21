新竹市響應諮商心理師節 推出堰塞湖救災人員心理健康支持方案

新竹市衛生局提出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」、針對參與救災及復原工作的救災人員與志工，每人三次心理諮商服務。(新竹市政府提供)

每年十一月二十一日為「諮商心理師節」，今年諮商心理師公會全國聯合會以「走入你心」為主題，強調陪伴不只是形式，而是真實走入彼此的心，新竹市衛生局響應該主題共同參與宣導，並提出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」、針對參與救災及復原工作的救災人員與志工，每人三次心理諮商服務，確保不漏接任何需要心理支持的民眾，用專業與溫度守護市民心理健康。

衛生局表示，為響應諮商心理師節主題「走入你心」，藉由自製宣導影片，傳達市民共同關注心理健康議題，影片以職場男性維主要視角，呈現面對家庭關係與工作壓力的真實情境，並強調「你不孤單，壓力不需要一個人扛」，從日常生活開始學習照顧心理健康，邁向穩定與自在生活。

社區心理衛生中心指出，針對近期國內堰塞湖災害事件，第一線救災人員及投入災區復原工作的志工，長時間處於高壓與勞累，身心皆承受巨大壓力，可能出現失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、或夢裡重現災難情境等症狀，需要及時心理支持與照護、新竹市目前共有十八家合作機構提供服務。

「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」、針對參與救災及復原工作的救災人員與志工，每人三次心理諮商服務，服務對象不限年齡，並從寬認定適用，以確保不漏接任何需要心理支持的民眾、該方案自一百一十四年十一月一日至一百一十五年十月三十一日，申請四步驟：一、查詢：上網查詢合作機構( https://sps.mohw.gov.tw/mhs )。二、預約：逕洽合作機構並告知欲使用「馬太鞍溪方案」。三、準備：攜帶身分證明文件。四、諮商：接受心理諮商服務。

社區心理衛生中心提醒，竹市三區衛生所及社區心理衛生中心皆設有心理諮詢據點，如設籍、居住或工作於竹市，社區心理衛生中心可提供四次免費諮商服務，可至「新竹通」網站或「數位申辦平台」註冊會員帳號，預約免費心理諮詢服務，另可利用「十五至四十五歲青壯世代心理健康支持方案」三次心理諮商服務，或者可以洽詢竹市社區心理衛生中心專線０三-五三五五二七六，由專業人員提供協助。