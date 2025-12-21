「新竹市首屆好人好事」模範表揚登場 高虹安市長表揚16位好人好事代表

【警政時報 林照東／新竹報導】為推廣社會正向價值、鼓勵市民行善，新竹市推廣表揚好人好事運動協會於今（21）日在新竹市政府大禮堂舉辦首屆「新竹市好人好事模範表揚活動」，公開表揚來自社區、團體及各行各業、長年默默付出的16位好人好事代表，現場氣氛溫馨感人，為城市注入溫暖而穩定的正向力量。

新竹市長高虹安與本屆好人好事模範得獎者合影留念，16位來自不同領域的善行典範齊聚一堂，展現新竹市溫暖互助的城市精神。（圖／記者林照東攝）

高虹安市長親自出席頒獎表示，「好人好事表揚」在全國各地已有多年推動經驗，新竹市今年首度辦理，具有重要里程碑意義，象徵市府正式將「肯定善行、弘揚美德」納入城市文化核心，透過制度化表揚，讓善意被看見、被記住，也能持續傳承，打造幸福友善的溫暖城市。

新竹市長 高虹安（中）於「新竹市114年好人好事代表表揚典禮」中，親自頒發獎狀予好人好事代表，肯定其長年無私付出，現場氣氛溫馨感人。（圖／記者林照東攝）

高市長也提到，近期社會上發生多起重大事件，對無辜民眾安全造成威脅，但仍有不少市民在關鍵時刻挺身而出，為守護他人安全不惜冒險，爭取寶貴時間，避免更嚴重傷害發生。她強調，正是這些無名英雄的勇敢與無私，提醒社會唯有彼此關懷、不冷漠，城市才能更加安全而溫暖。

市府社會處指出，本屆受獎者事蹟多元，包括長期照顧弱勢長者、投入社區服務與環保工作、協助清寒家庭、以及長年參與志願服務等，無論善行大小，皆展現新竹市民互助關懷、回饋社會的精神。

本屆最年長受獎者為現年77歲的彭明鋒先生，無私奉獻精神足為社會楷模。（圖/記者林照東翻攝）

其中，最年長受獎者為77歲的彭明鋒先生，長年低調行善逾15年，持續捐助清寒學生與弱勢家庭，並曾獲新竹市模範父親表揚，其無私奉獻精神深獲肯定；另一位獲獎者丁轉初博士，退休後投入香山區東香社區照顧關懷據點，運用專業協助設備建置與行政改善，使據點評鑑成績顯著提升，長期陪伴長者，深受社區敬重。

最年輕的受獎者曾文賢先生，出身新竹市香山區，白手起家創業有成後回饋社會不遺餘力，投入義警、義消服務逾20年，現任新竹市義消總隊第二大隊明湖分隊長，長期守護市民生命財產安全，以實際行動實踐社會責任。

新竹市114年好人好事代表表揚典禮大合照，市府團隊、評審團與獲獎者共同見證首屆表揚活動的重要時刻。（圖／記者林照東攝）

新竹市推廣表揚好人好事運動協會理事長曾明清表示，協會成立宗旨在於發掘社會中真實而動人的善行義舉，並透過公開、公正制度加以肯定。本屆表揚活動在停辦近20年後重新啟動，特別重視制度健全與公信力，評選流程分為初選與複審兩階段，經完整書面審核、事實查證與評審團綜合評估，確保每一份榮耀皆經得起社會檢驗。

本屆評審團成員多元，涵蓋政府、學界、工商界及全國好人好事代表。其中，明新科技大學呂明峯校長擔任本屆決選評審指出，好人好事表揚不僅是對善行的肯定，更是一堂具深遠意義的公民教育課。許多受表揚者長年無所求地投入社會服務，展現責任感與行動力，正是青年世代在價值觀建立與人生方向上最值得學習的典範；透過公開、公正的評選制度，讓善行被具體呈現，有助於引導社會向善，形成正向循環。

主辦單位表示，「推廣好人好事」不只是表揚個人善行，更是形塑城市文化的重要一環。首屆表揚只是起點，未來將持續深化制度、攜手公私部門合作，鼓勵市民從生活小事做起，讓善良成為新竹市最美麗、也最具力量的城市風景。

