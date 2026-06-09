新竹市高翠路爆炸釀2死 初判瓦斯洩漏致氣爆
（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）新竹市政府表示，高翠路今天發生爆炸事故，造成2人死亡，初步研判為液化石油氣瓦斯桶或管線破裂洩漏，瓦斯外洩後疑遇電器火花引發爆炸，詳細原因仍待釐清。
新竹市消防局發布訊息表示，消防局於凌晨3時52分接獲民眾報案，指新竹市東區高翠路有民宅疑有瓦斯外漏，消防人員於4時5分抵達現場，4時8分回報發生重大爆炸事故，加派人員前往支援搶救。
新竹市政府今天下午2時召開記者會，消防局長李世恭現場說，此次爆炸發生於1棟經營便當店的民宅，嚴重影響左右共2棟民宅，爆炸主要影響面積約40至60坪，並造成機車93輛、汽車40輛受波及。
李世恭表示，此次爆炸波及高翠路222至276號、215至259號及221巷2弄2至40號，共計57戶受影響。
他指出，目前火災調查初步結果研判，洩漏源是液化石油氣瓦斯桶，或其管線破裂導致洩漏，而在瓦斯洩漏後，疑因遇電器火花產生氣爆，至於詳細氣爆原因仍待調查釐清。
新竹市長高虹安現場表示，已會同建築師公會辦理建物結構安全評估，除爆炸戶及相鄰2戶因消防調查暫時無法進入外，其餘周邊建物初步判定無立即拆除危險。
她指出，稅務局將依「從寬、從速、從簡」原則，主動勘查受損房屋，協助受災戶辦理房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅減免或停徵，並將協助受災戶修繕、復原及代位求償等後續工作。（編輯：林恕暉）1150609
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