新竹市「普發5000」明開跑 新生兒也能領！發放時間、領取資格一次看

中央銀行發行局局長鄧延達說明過年新鈔兌換事宜。廖瑞祥攝



新竹市政府宣布，「115年新竹市振興經濟消費金」普發5000元將於明（1/24）日開跑，新竹市政府 表示，此次消費金預估受惠人口超過45萬人，發放作業分為兩大階段進行，第一階段已於1月21日完成自動匯款，第二階段則自24日起展開實體現金發放，共設置361個發放所，便利市民就近領取。

市府指出，第一階段適用對象為已透過農會或郵局領取重陽敬老禮金、且曾提供轉帳帳戶的長輩，以及市府保護安置的兒童或少年，均無須提出申請，5000元消費金已於1月21日直接匯入原有帳戶。

廣告 廣告

第二階段為實體現金領取，自1月24日起，每日上午8時至下午4時，在全市學校及公共場所等設置的361處發放所同步辦理。市民可依「消費金領取通知單」所列地點前往，或透過市府官網「發放消費金專區」及「新竹通APP」查詢最近的發放所。領取時須由本人親領，攜帶身分證及印章；未成年子女則可由法定代理人代為領取。

此外，為兼顧不同族群需求，市府也提供數位申請匯款管道。自1月30日至2月28日止，市民可透過「新竹通APP」完成登記，避開現場人潮，完成後即可快速匯款入帳，並可加碼獲得100元優惠。

此次消費金也將新生兒納入發放對象。凡於114年8月1日至115年7月31日出生的新生兒，皆可領取5000元。若新生兒未能於114年9月30日前完成設籍，只要父母其中一人符合消費金領取資格，並於115年9月30日前完成出生登記或初設戶籍，同樣可依法申領。

市府提醒，除未成年子女可由法定代理人代領外，其餘情況一律不得代理領取；假如錯過24日的實體發放時間，仍可於3月10日至3月31日的上班日，依戶籍所在地前往區公所辦理補領。

新竹市長 高虹安 表示，此次消費金從制度設計、預算編列到系統建置均已完成，盼透過最直接、最有感的方式減輕市民生活負擔，同時活絡地方消費。市府也已完成各發放所人員訓練，並設置1999市民服務專線與專線諮詢，確保發放作業順利進行。

市府同時提醒民眾提高警覺防範詐騙，官方不會要求提供帳戶密碼或個人敏感資料，「新竹通APP」為唯一官方數位申請管道，請市民務必透過正規途徑申辦。

更多太報報導

「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐