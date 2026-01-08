新竹市《跟風玩新竹》數位旅遊護照上線，集章換好禮再升級







景色優美、生態豐富的

青草湖，環湖步道串聯自然與休憩體驗，天鵝船、SUP深受旅客喜愛。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

新竹市政府持續推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」作為城市旅遊軸帶，正式推出 LINE 官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。全新官方旅遊社群平台上線後，整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章三大核心功能，讓旅客透過手機即可完成旅遊規劃與互動體驗。

廣告 廣告



《跟風玩新竹》LINE

官方帳號正式上線，一站式掌握山湖海行程。（攝影／曹憶雯）



平台主打四季皆宜的城市探索模式，從春季賞櫻、夏日沿海騎行，到秋冬漫遊青草湖，消費者只需加入LINE好友，即可隨時掌握行程亮點、快速串聯各項旅遊資訊，做到「想出發就能出發」的智慧旅遊體驗。新竹市兼具歷史文化與自然資源，從山區、湖畔到海港，各自展現獨特城市魅力，市府藉由數位化與主題式旅遊規劃，結合自然景觀與生活風格體驗，讓民眾以一日或二日輕旅行深入城市，逐步形塑屬於新竹的觀光品牌樣貌。







青草湖、新竹公園和新竹漁港，成為本次集章「主章」場域。

（攝影／曹憶雯）

※.熱門景點集章換禮 青草湖與將軍村深度漫遊



配合《跟風玩新竹》LINE 官方帳號上線，新竹市同步推出「風城印記」數位集章活動，自即日起至2026年3月31日止限定推出。旅客只要在指定景點掃描 QR code，集滿任一主章及任兩枚副章，即可兌換精美小禮物並取得抽獎資格。













（上下圖）風城印記數位集章活動，掃碼就能累積旅遊足跡，兌換限量好禮，不同兌換地點禮物也不同，例如青草湖是環保野餐組。（攝影／曹憶雯）



活動串聯超過40家在地店家，涵蓋旅宿、伴手禮、美食餐廳與DIY手作，出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面即可享有多項限定優惠。包含新竹首家西點麵包店美乃斯自製品項九折、Yamada 山田麻糬製造所消費滿250元送原味牡丹餅、知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿千送指定糕餅一份、海瑞摃丸及台丸好所在的摃丸產品九折；旅宿優惠則包括普邑斯商務旅館八折、迎曦飯店豪華房型九折等限定折扣。







新竹市以山、湖、海三大軸帶，打造四季皆宜智慧旅遊。（攝影／曹憶雯）

其中，青草湖、新竹公園和新竹漁港，成為本次集章「主章」場域。近年深受旅客喜愛的青草湖，群山環抱、生態豐富，透過環湖步道串聯周邊景觀節點，並導入多元水上體驗，逐步強化整體遊憩機能，打造兼顧生態保育與觀光休憩的湖畔場域。市府特別規劃環湖生態導覽，帶領旅客深入認識青草湖的生態特色、地理環境與歷史脈絡，讓冬季旅遊也能悠閒漫遊、感受湖畔的靜謐魅力。













（上下圖）冬日漫遊青草湖，也能感受湖畔靜謐魅力。（攝影／曹憶雯）

將軍村是另一個旅遊亮點。前身為日本海軍第六燃料廠宿舍，戰後成為金門防衛司令部高階軍官眷村，有「百顆星星的家」之稱。園區現今保留獨門獨院的眷村建築格局，並設置常設展《轉個彎，走入將軍村》，透過故事區、歷史區與聲音、老物展示場域，呈現原居民與後代的生活紋理。園區也串聯生活、修復、慢食主題空間，不定期舉辦工作坊、導覽活動，以及每週末的「眷村小市集」，讓民眾在美食、手作與文化體驗中，感受眷村生活風貌。









將軍村保留獨門獨院眷村格局，串起世代記憶。（攝影／曹憶雯）|





《轉個彎，走入將軍村》常設展，重現眷村生活故事，展覽主角之一的曹起龍，每天都到將軍村散步看看老家。（攝影／曹憶雯）

※.合作店家亮點 美食風景串起城市旅程



為了營造多元旅遊體驗，「風城印記」集章活動整合多家代表性在地店家，讓行程從看風景延伸至品味城市飲食文化。



「草根廚房」深耕新竹21年，古厝周邊有大量花草樹木，讓初到新竹的創辦人產生落地生根的情感連結，並以「草根」作為餐廳名稱，象徵樸實、扎根在地的初心。餐廳外觀以紅色磚瓦呈現傳統中式建築風格，室內陳設古色古香，營造出溫暖自在的用餐氛圍。招牌料理北平烤鴨，製程繁複、火候掌控仰賴多年經驗，外皮金黃、色澤如焦糖般誘人，加上特選的大甲芋頭，成為旅途中不可錯過的一站。













（上下圖）草根廚房紅磚古厝風貌，烤鴨成為經典招牌。（攝影／曹憶雯）



創立77年的「海瑞貢丸」是新竹飲食文化的重要代表，歷經三代傳承，堅持選用100%新鮮豬隻後腿肉製作摃丸，製程全程不添加澱粉、硼砂、人工香精、防腐劑與漂白劑，並透過手工捶打與獨門配方，打造出紮實彈牙、風味純粹的經典口感，展現新竹在地飲食文化的深厚底蘊。



海瑞貢丸三代傳承，手工捶打展現新竹老味道。（攝影／曹憶雯）

位於將軍村的「無酉無慮 Mocktail」，以茶、水果、無酒精烈酒與無酒精葡萄酒為基底，提供無酒精調飲，讓健康、安全與品味美學在此交會，旅人可以暫時逃離日常，享受無酒精葡萄酒、大福與滷味美食，也感受將軍村的獨特氛圍。











（上下圖）無酉無慮 Mocktail，以無酒精調飲打造品飲新體驗。（攝影／曹憶雯）

新竹市政府城銷處表示，期望透過《跟風玩新竹》LINE 官方帳號，讓民眾以更互動、貼近生活的方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點，未來將依使用者回饋持續優化內容，打造更貼近旅客需求的數位旅遊入口。相關訊息可至官方 Facebook(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)查詢！