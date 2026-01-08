新竹市《跟風玩新竹》數位旅遊護照上線，集章換好禮再升級
景色優美、生態豐富的
青草湖，環湖步道串聯自然與休憩體驗，天鵝船、SUP深受旅客喜愛。（攝影／曹憶雯）
【旅遊經 曹憶雯報導】
新竹市政府持續推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」作為城市旅遊軸帶，正式推出 LINE 官方帳號《跟風玩新竹》，打造智慧且直覺的一站式旅遊入口。全新官方旅遊社群平台上線後，整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章三大核心功能，讓旅客透過手機即可完成旅遊規劃與互動體驗。
《跟風玩新竹》LINE
官方帳號正式上線，一站式掌握山湖海行程。（攝影／曹憶雯）
平台主打四季皆宜的城市探索模式，從春季賞櫻、夏日沿海騎行，到秋冬漫遊青草湖，消費者只需加入LINE好友，即可隨時掌握行程亮點、快速串聯各項旅遊資訊，做到「想出發就能出發」的智慧旅遊體驗。新竹市兼具歷史文化與自然資源，從山區、湖畔到海港，各自展現獨特城市魅力，市府藉由數位化與主題式旅遊規劃，結合自然景觀與生活風格體驗，讓民眾以一日或二日輕旅行深入城市，逐步形塑屬於新竹的觀光品牌樣貌。
青草湖、新竹公園和新竹漁港，成為本次集章「主章」場域。
（攝影／曹憶雯）
※.熱門景點集章換禮 青草湖與將軍村深度漫遊
配合《跟風玩新竹》LINE 官方帳號上線，新竹市同步推出「風城印記」數位集章活動，自即日起至2026年3月31日止限定推出。旅客只要在指定景點掃描 QR code，集滿任一主章及任兩枚副章，即可兌換精美小禮物並取得抽獎資格。
（上下圖）風城印記數位集章活動，掃碼就能累積旅遊足跡，兌換限量好禮，不同兌換地點禮物也不同，例如青草湖是環保野餐組。（攝影／曹憶雯）
活動串聯超過40家在地店家，涵蓋旅宿、伴手禮、美食餐廳與DIY手作，出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面即可享有多項限定優惠。包含新竹首家西點麵包店美乃斯自製品項九折、Yamada 山田麻糬製造所消費滿250元送原味牡丹餅、知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿千送指定糕餅一份、海瑞摃丸及台丸好所在的摃丸產品九折；旅宿優惠則包括普邑斯商務旅館八折、迎曦飯店豪華房型九折等限定折扣。
新竹市以山、湖、海三大軸帶，打造四季皆宜智慧旅遊。（攝影／曹憶雯）
其中，青草湖、新竹公園和新竹漁港，成為本次集章「主章」場域。近年深受旅客喜愛的青草湖，群山環抱、生態豐富，透過環湖步道串聯周邊景觀節點，並導入多元水上體驗，逐步強化整體遊憩機能，打造兼顧生態保育與觀光休憩的湖畔場域。市府特別規劃環湖生態導覽，帶領旅客深入認識青草湖的生態特色、地理環境與歷史脈絡，讓冬季旅遊也能悠閒漫遊、感受湖畔的靜謐魅力。
（上下圖）冬日漫遊青草湖，也能感受湖畔靜謐魅力。（攝影／曹憶雯）
將軍村是另一個旅遊亮點。前身為日本海軍第六燃料廠宿舍，戰後成為金門防衛司令部高階軍官眷村，有「百顆星星的家」之稱。園區現今保留獨門獨院的眷村建築格局，並設置常設展《轉個彎，走入將軍村》，透過故事區、歷史區與聲音、老物展示場域，呈現原居民與後代的生活紋理。園區也串聯生活、修復、慢食主題空間，不定期舉辦工作坊、導覽活動，以及每週末的「眷村小市集」，讓民眾在美食、手作與文化體驗中，感受眷村生活風貌。
將軍村保留獨門獨院眷村格局，串起世代記憶。（攝影／曹憶雯）|
《轉個彎，走入將軍村》常設展，重現眷村生活故事，展覽主角之一的曹起龍，每天都到將軍村散步看看老家。（攝影／曹憶雯）
※.合作店家亮點 美食風景串起城市旅程
為了營造多元旅遊體驗，「風城印記」集章活動整合多家代表性在地店家，讓行程從看風景延伸至品味城市飲食文化。
「草根廚房」深耕新竹21年，古厝周邊有大量花草樹木，讓初到新竹的創辦人產生落地生根的情感連結，並以「草根」作為餐廳名稱，象徵樸實、扎根在地的初心。餐廳外觀以紅色磚瓦呈現傳統中式建築風格，室內陳設古色古香，營造出溫暖自在的用餐氛圍。招牌料理北平烤鴨，製程繁複、火候掌控仰賴多年經驗，外皮金黃、色澤如焦糖般誘人，加上特選的大甲芋頭，成為旅途中不可錯過的一站。
（上下圖）草根廚房紅磚古厝風貌，烤鴨成為經典招牌。（攝影／曹憶雯）
創立77年的「海瑞貢丸」是新竹飲食文化的重要代表，歷經三代傳承，堅持選用100%新鮮豬隻後腿肉製作摃丸，製程全程不添加澱粉、硼砂、人工香精、防腐劑與漂白劑，並透過手工捶打與獨門配方，打造出紮實彈牙、風味純粹的經典口感，展現新竹在地飲食文化的深厚底蘊。
海瑞貢丸三代傳承，手工捶打展現新竹老味道。（攝影／曹憶雯）
位於將軍村的「無酉無慮 Mocktail」，以茶、水果、無酒精烈酒與無酒精葡萄酒為基底，提供無酒精調飲，讓健康、安全與品味美學在此交會，旅人可以暫時逃離日常，享受無酒精葡萄酒、大福與滷味美食，也感受將軍村的獨特氛圍。
（上下圖）無酉無慮 Mocktail，以無酒精調飲打造品飲新體驗。（攝影／曹憶雯）
新竹市政府城銷處表示，期望透過《跟風玩新竹》LINE 官方帳號，讓民眾以更互動、貼近生活的方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點，未來將依使用者回饋持續優化內容，打造更貼近旅客需求的數位旅遊入口。相關訊息可至官方 Facebook(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)查詢！
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 36
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 271
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 101
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 261
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 99
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 37
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 73
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2