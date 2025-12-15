[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新竹市役男揮別家園、勇敢啟程！新竹市政府今(15)日上午於市府大禮堂舉辦114年度最後一梯次役男入營典禮，共有152名役男即將前往成功嶺，展開人生嶄新篇章。代理市長邱臣遠出席，向役男們送上祝福，期盼經過扎實訓練後，能以更加成熟沉穩的姿態迎接未來挑戰。

新竹市114年最終梯役男入營 邱臣遠到場慰勉祝福。（圖／翻攝新竹市政府官網）

邱臣遠表示，軍旅生活不僅是體能與技能的鍛練，更是學習紀律、團隊合作、承受壓力與保持冷靜的重要歷程，役男們將在訓練中逐步培養穩定的心性與面對難題的能力。他期盼，役男們把握這段珍貴經驗，充實自我、鍛鍊堅韌，未來以更自信的姿態回到家鄉，成為新竹市的力量。

邱臣遠分享，竹市役男在役政方面表現亮眼。上月底，竹市代表隊在內政部首次舉辦的「替代役驗證型戶外訓練」中，從全國眾多隊伍脫穎而出，勇奪全國第二名，展現專業訓練成果與團隊默契。此外，在今年10月「樺加沙」強颱重創花蓮時，新竹市替代役弟兄更投入第一線救災，協助避難收容、物資發放與清淤整備，在艱困環境中展現無私精神，為新竹爭光。

邱臣遠提醒，市府特別準備「入營背包」及「役男電子錶」送給每位役男，希望在軍旅生活的每一天都能成為最實用、最貼心的陪伴。他也鼓勵役男們，若在部隊中遇到不懂、不安或感到委屈的情況，一定要勇於向長官反映，「軍中是團隊，沒有人需要獨自面對。」此外，他也溫馨叮嚀，在每天固定的手機使用時間裡，第一通電話記得打給家人，讓他們聽到你的聲音、知道你一切平安，就是最暖心的孝順。

民政處表示，為讓役男能安心入營，市府特別邀請新竹縣市軍人服務站及新竹後備旅到場，針對入營後的權益、生活注意事項及相關行政協助進行詳盡說明。此外，市府也貼心規劃專車接送，由服務人員全程陪同護送入營，讓家長能夠安心，放心將孩子交由軍方與市府共同照護。

民政處說明，感謝每位家長放心將孩子交付國家，也感謝役男們勇於承擔責任。祝福所有役男平安順利，帶著信心啟程，帶著成長歸來，市府將永遠是役男們最堅定的後盾。

