新竹市115學年度起增設資優巡迴輔導班

新竹市國中小設有音樂、美術與舞蹈3類藝術才能班藝術，才能班召集人每週將可減授課2節，以減輕教師負荷。（新竹市政府提供）

115學年度起，東門國小將增設一般智能資賦優異巡迴輔導班。（新竹市政府提供）

為推動資優教育發展，新竹市政府宣布，將於115學年度起增設國小「一般智能資賦優異巡迴輔導班」，並同時公布「國中小藝術才能班辦理作業規範」，明訂藝術才能班召集人每週可減授課2節，以減輕教師行政負擔，支持專業藝術教育發展。

新竹市長高虹安表示，115學年度起，東門國小將增設一般智能資賦優異巡迴輔導班，並配置兩名資優特教教師。資優巡迴輔導班與定點式的資優資源班不同，主要服務對象為通過鑑定，但未進入資優資源班就讀的資優生。另外，資優巡迴輔導班也提供具備資賦優異與身心障礙雙重特質學生的發展潛能課程。

教育處長林立生指出，只要通過國小一般智能資優鑑定的學生，但因個人因素未能轉入資優資源班就讀，未來將由資優巡迴輔導班教師提供適性課程，並與普通班老師攜手合作，共同協助資優學生發展潛能。

教育處補充，有身心障礙與資賦優異雙重特質的學生，過去可能因為特質相互遮蔽未獲得足夠支持，透過巡迴輔導班教師提供的專業協助，將能讓每一個孩子都能被看見。