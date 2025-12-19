新竹市35年來最大公辦市地重劃案實質推動 高虹安寫下蛻變里程碑

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

「新竹市中油油庫市地重劃區重劃計畫書」經內政部於114年12月11日正式核定，竹市近35年來規模最大公辦市地重劃案正式邁入實質推動階段。市長高虹安表示，上任後即針對中油油庫周邊土地全面盤整，並於112年2月啟動「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，以公辦市地重劃方式推動整體開發，歷經2年多規劃與審議，如今重劃計畫書獲中央核定，讓沉寂多年的油庫基地得以重新活化，為城市更新與產業發展寫下重要里程碑。

高虹安說明，中油油庫周邊土地早於89年即規劃為商務科技產業發展用地，但因採開發許可制需回饋及捐地後才得以變更，加上土地整合困難，以致計畫延宕。市府啟動產業廊帶2.0升級計畫，並以「安心的承諾，蛻變的未來」作為核心理念，檢討原都市計畫內容，將建功國小北側由中油公司經管的土地納入重劃範圍，經112年3月拜訪中油公司爭取支持後，透過都市計畫變更及公辦市地重劃方式全面啟動開發，成功終結居民長達25年的等待，翻轉公道五路產業軸線。

該案基地面積約11.4公頃，重劃完成後，將釋出約6.9公頃科技商務區土地。高虹安介紹，將結合公道五路沿線的「竹科X軟體園區」、藝文高地及台肥科商園區等，打造具規模與連結性的創新產業園區，強化城市競爭力；另提供1.1公頃文中小用地，作為建功國小及建功高中的預留擴校空間，回應東區學齡人口成長需求；並規劃0.3公頃社會福利設施、2.7公頃公園兼兒童遊樂場及0.4公頃道路用地，具體實踐「產業創新」、「新竹好學」、「宜居永續」的市政願景。

照片來源：新竹市政府

高虹安強調，中油油庫轉型並非一蹴可幾，而是歷經多年居民、市府及中油公司溝通協調的成果。自80年起，居民多次陳情要求遷移或廢庫，市府基於公共安全與都市發展需求，於106年協調促成正式廢庫，並陸續完成油槽拆除及污染整治，為後續土地再利用奠定基礎。

地政處長何憲棋表示，自112年2月啟動都市計畫變更程序，歷經地方及中央共16次會議及說明會，主要計畫及細部計畫分別於114年1月21日及4月23日審定，並於114年11月4日發布實施都市計畫後，重劃計畫書於同年12月11日獲內政部核定，正式進入市地重劃實施階段。

地政處指出，市府於114年12月19日至115年1月19日公告重劃計畫書及相關圖說，並將於114年12月29日舉辦土地所有權人說明會。該重劃案平均重劃負擔比率約為44%，開發總費用約15億105萬元，預計115年1月辦理地上物查估，115年上半年重劃工程開工、下半年完成土地分配，117年全面完成重劃工程。市府將秉持公開透明、公正公平原則，穩健推動中油油庫市地重劃作業。

照片來源：新竹市政府

【文章轉載請註明出處】