新竹市7元旦寶寶幸福報到 高虹安暖心送祝福

新竹市迎來7名元旦寶寶。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市元旦喜迎新生命的到來！截至1日中午12時，已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4位、剖腹產3位，另有8名準媽媽正待產中。市長高虹安送上最誠摯的祝福，表示新生命的到來，讓竹市更加有溫度，市府也將持續守護每一位小市民的幸福。

新竹市立馬偕兒童醫院的第1名元旦寶寶，體重2942公克。寶寶的母親劉小姐分享，新年的第1天迎接孩子的到來，內心充滿感動與幸福，特別感謝寶寶的爸爸一路以來的支持與陪伴，讓她在生產過程中感到安心不孤單。她也由衷感謝新竹市立馬偕兒童醫院醫師蔡金翰及護理團隊的專業照護，在每一個關鍵時刻給予耐心指導與溫暖鼓勵，陪伴她平安迎接新生命的誕生。

高虹安表示，根據內政部113年統計，新竹市粗出生率達6.7‰，不僅優於全國平均的5.8‰，較112年的6.0‰更顯著提升了0.7‰。這顯示市府推動「0-6歲市府養」及「祝你好孕」施政理念已初見成效。為持續提升市民生育率，市府致力於提供全方位的支持，建構友善育兒、婦幼環境，推動社福政策。

