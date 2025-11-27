新竹幼教大利多 115年起公幼全面「全學區登記」、降師生比
新竹市政府重視學前教育品質與師生福祉，積極落實市長高虹安提出的「新竹好學」優質教育理念，預計於民國115年度推動「幼教3大利多」措施，積極回應基層教育人員與家長的殷切期盼，以具體行動展現對幼兒教育的重視與支持，致力打造更公平、安全與溫暖的學習環境。
市府指出，幼教3大利多包括「全學區登記、統一招生」制度；降低公立幼兒園兩歲幼兒專班的師生比；提供公立幼兒園契約進用人員健康檢查補助費。
代理市長邱臣遠表示，為提升入園公平性並簡化就學流程，自民國115學年度起，新竹市公共化幼兒園將全面實施「全學區登記、統一招生」制度，取代過往比照國小學區入學的模式。
新版招生制度讓家長不必再為報名奔波，可更便利地就近選擇最合適的幼兒園；同時招生流程也更加公開透明，每位家長可於登記時最多選填兩個志願，包括1間公立幼兒園與1間非營利幼兒園，錄取後擇一園報到，確保資源分配公平，讓更多幼獲得穩定入園的機會，實現「家長安心、孩子就近入園」的教育願景。
教育處指出，自115學年度起，新竹市公立幼兒園兩歲幼兒專班的師生比將由現行的1：8調降為1：7，這項調整有助於提升照顧品質，使幼兒獲得更細緻、安全的引導與陪伴，同時也讓教師有更多心力關注孩子的學習與發展，此項政策不僅展現市府對幼兒身心發展的重視，更以實際行動改善教學現場，為孩子打造更有溫度的學習空間。
教育處表示，自115年1月起，對40歲以上公立幼兒園契約進用人員（教保員、職員及廚工），市府每年提供4500元的健康檢查補助。這項貼心政策不僅體現市府對教育現場教職員健康的關懷，也肯定他們長期投入幼教工作的努力與奉獻。
希望透過制度化的支持，讓教育相關工作者能以更健康的身心持續投入幼兒教育，為孩子們創造更優質、更穩定的成長環境。
教育處強調，市府推動的每項幼兒教育政策，皆是對幼教夥伴的鼓勵與支持，更為實踐「新竹好學」核心理念的重要一步。從招生制度的優化、師生比的調整，到健康補助的落實，這些溫暖且務實的措施不僅穩定教學現場，讓家長更安心，也讓孩子在充滿關懷與幸福的環境中快樂成長。
