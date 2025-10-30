新竹廚餘養豬場稽查率0%？市府隔日公布：已完成100%查核率

新竹市28日完成100%廚餘養豬場的稽查。 圖：台中市政府提供

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟疫情爆發後，中央宣布禁止廚餘飼養豬隻，各縣市陸續展開廚餘養豬場的稽查作業，日前環境部公布各縣市廚餘養豬場稽查情形報表，新竹市的稽查率竟是0%，不過新竹市於表格公布隔日就完成100%稽查。

環境部於10月27日函發「非洲豬瘟疫情期間應變稽查廚餘再利用養豬場計畫」，其中新竹市27日的稽查率為0%，不過新竹市環保局隨即於28日完成稽查，查核率100%，且為防堵疫情擴散，除完善廚餘清運機制，也規劃廚餘緊急去化指定處理地點，確保去化管道順暢。

新竹市環保局指出，過去的稽查次數以飼養的豬隻數量分為2個月及1個月稽查1次，竹市採高標準採每個月1次，因台中市爆發非洲豬瘟，環境部27日來函要求各縣市需在1週內完成廚餘養豬場的稽查作業，新竹市28日就全部完成稽查，3家廚餘養豬場都符合相關規定。

環保局提醒，因應非洲豬瘟疫情，民眾應做好廚餘減量3步驟：1減2包3瀝乾，1是源頭減量，2是惜食打包，3是瀝乾處理，廚餘要瀝乾，再丟廚餘桶。

