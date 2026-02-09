新竹彩券行財神爺「強迫發財」 網友：第一次看到拒絕財神

農曆新年將至，一支在新竹市彩券行外瘋狂「敲門」的財神爺氣球，意外成為網路熱議話題。有網友日前經過一家尚未營業的彩券行時，發現門外的財神爺氣球被風吹得不斷撞擊鐵門，彷彿迫不及待想進入店內，這幕滑稽畫面被拍下後在社群媒體引發熱烈討論。

農曆新年將至，一支在新竹市彩券行外瘋狂「敲門」的財神爺氣球，意外成為網路熱議話題。（圖／翻攝畫面）

該名網友在社群平台Threads分享這段有趣影片，只見一家拉下鐵門的彩券行外，紅色財神爺氣球被風吹得不停撞向店門，宛如在急切地敲門。這位網友幽默留言：「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」影片中，財神爺氣球不斷被風吹向店門，彷彿真的想闖入彩券行一般。

貼文曝光後引來眾多網友留言回應，紛紛以擬人化方式想像財神爺的心聲。有網友笑稱：「財神爺：開門啊！拜託了！今天超冷的，讓你們發財，求求快開門讓我進去。」也有人調侃：「第一次看到拒絕財神入門的」、「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」。

不少人則幽默猜測財神爺的處境，留言表示：「他一定是冷到受不了」、「財神爺看起來好無助」。更有網友聯想到自身經驗，笑稱：「好像小時候被我媽鎖在家門口的我」、「財神爺來到我家前」。還有人認為這是個好兆頭，留言道：「財神爺暗示的很明顯，去這家買，應該有驚喜」。

農曆春節期間，許多民眾會到彩券行購買刮刮樂或各式彩券，希望能贏得大獎迎接新年。這段財神爺氣球「敲門」的影片，不僅為緊張的年關氣氛增添一絲趣味，也成為網友們茶餘飯後的談資，展現台灣民眾對財運的重視與幽默態度。

