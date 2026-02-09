新竹彩券行鐵門外「財神狂敲門」！ 網笑：強迫發財

新竹市 / 綜合報導

過年前，財神真的來敲門了！逗趣的畫面，發生在新竹市建中路，彩券行門外，財神爺造型的充氣式人偶，原本應該是面向馬路，但因為風大，被吹到轉了180度，面對門口、還不斷擺動，看起來就像不斷在敲門！民眾看到覺得很可愛，拍下來放上網路，網友化身財神爺說話，說送財都送到門口了，還不快開門，還說第一次看到，財神強迫發財的店家！影片不到一天，就超過十萬個讚，引發熱烈討論，還有人專程跑來買彩券、添好運！

笑得合不攏嘴的財神爺，左手抱著好大一顆金元寶，右手不斷朝鐵捲門擺動，就像在狂敲門一樣，而且風越大敲得更起勁了。民眾說：「呵呵，滿有趣的，好像財神要到他們家了，要進去啦，祂要送錢給他啦，呵呵呵，(可是他門關起來對不對)，對啊，可是祂就是一直在敲啊，我給你送財來了，請開門。」

廣告 廣告

敲敲敲~但門還是沒開，財神爺孤單寂寞覺得冷，一度倒在地上，還被形容成像孩子一樣，沒人應門就躺地鬧脾氣，但財神爺不放棄沒幾秒，就又起身繼續敲啊敲。

民眾說：「還滿有趣的，也許會有頭獎之類的，今天也許會開，哈哈，我覺得今天應該會滿多人來的。」新竹市建中路的彩券行，門口放的充氣財神爺可愛逗趣，網友經過拍影片PO網，短短不到一天就超過十萬個讚，留言說第一次看到，財神強迫你要發財的店家，果然店家一開門生意就上門。

民眾說：「在那個Threads上面看到，財神趕快敲門要進來嘛，進來這裡面就是有財運有福氣，趕快過來買啊，一早就過來了，(所以也是專程過來這邊的)，對啊對啊，財神敲門趕快要進來了，我當然趕快過來啊。」

店家徐小姐說：「這邊的風很大，所以它就有時候會，一直吹一直吹，然後就轉身了，有客人來刮刮樂，直接就中了一萬塊。」過年前彩券行各出奇招，不約而同的都會在店裡內外，請來財神爺希望添財運，有的請出招財貓上工添好運，吸引大家來試試手氣。

原始連結







更多華視新聞報導

新竹除夕夜開出刮刮樂2千萬！ 民眾沾喜氣搶買彩券

購買彩券應量力而為財神爺光顧的彩券行！ 大獎連開初三再刮出2千萬

駕駛購物疑忘拉手煞車！廂型車滑進彩券行 撞傷1女客

