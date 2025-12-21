新竹御嵿攻城獅主場止敗氣！高國豪歸隊首戰助隊力退夢想家

（體育中心／綜合報導）新竹御嵿攻城獅20日於新竹縣體育館展開「風城男孩進化論」主題週，主場迎戰福爾摩沙夢想家，吸引4,817名「獅紫軍」到場應援。比賽開打前，雙方球員齊聚場中央，為昨（19）日台北捷運隨機攻擊事件的罹難者默哀致意，場面莊嚴。職棒球星林安可也受邀擔任開球嘉賓，替賽事揭開序幕。

上半場雙方互有往來，夢想家以些微領先進入下半場。易籃後，攻城獅在曾柏喻、帕塞獅、提傑及高國豪輪番攻勢下逐漸拉開比分，第四節一度領先達雙位數。C士氣回升。攻城獅將於明（21）日下午5點繼續在主場迎戰臺北台新戰神。

圖／終場攻城獅以90：85力退夢想家，成功終止近期四連敗。（記者陳志豪攝）

高國豪復出添火力 曾柏喻貢獻全能表現

攻城獅第三節展現強勢防守，逼使夢想家單節發生8次失誤。總教練威森表示：「我們針對這場比賽做足準備，球員執行戰術非常到位，很開心能在主場拿下勝利。」他也肯定高國豪的回歸為團隊注入能量，「前幾場我們在關鍵時刻缺乏得分火力，今天國豪回來，讓第四節依舊保持侵略性，相信他狀況會越來越好。」

高國豪本場復出首戰攻下13分、2籃板、2助攻及2抄截，首節手感火燙單節拿下7分。他賽後表示：「真的很久沒看到獅紫軍了，很抱歉之前因家務事讓大家擔心。今天曾柏喻在場上穩住節奏，是我們取勝的重要關鍵。」

曾柏喻則繳出17分、4籃板、8助攻與3抄截的全能數據，與帕塞獅、提傑頻頻打出精彩配合。他說：「國豪、雲豪的回歸對士氣幫助很大，也感謝洋將們在場上的苦功。終止連敗後的攻城獅，會變得更可怕。」

Muse Girls掀熱潮 韓籍成員鄭熙靜吸粉夜排

Muse Girls韓籍成員鄭熙靜今日賽前舉行個人簽名會，吸引大批獅紫軍從前一晚起在體育館外夜排。她的個人款毛巾與吊飾最受歡迎，相關應援商品當日熱銷逾500件。

鄭熙靜將於明日節間登上「心跳小舞台」帶來在台首次個人舞蹈表演，攻城獅官方YouTube會員頻道也將於下午2點40分直播「慕獅女孩休息室」，由她擔任特別嘉賓，邀請粉絲準時鎖定。

