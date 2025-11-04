新竹徵才 歲末搶好職

新竹就業中心11/7（五）『歲末搶好職，職涯先卡位』現場徵才活動，設有「職涯諮詢專區」提供求職者履歷健檢及面試技巧諮詢，升級求職技能。

▲新竹就業中心11/7（五）『歲末搶好職，職涯先卡位』現場徵才活動，設有「職涯諮詢專區」提供求職者履歷健檢及面試技巧諮詢，升級求職技能。

為協助新竹地區民眾找到理想工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心攜手遠東巨城購物中心共同辦理現場徵才活動，於11月7日上午11時00分至16時00分，在遠東巨城購物中心一樓噴水池廣場（新竹市東區中央路229號）舉辦2025新竹地區『歲末搶好職，職涯先卡位』現場徵才活動，邀集41家廠商，釋出2516個職缺，歡迎民眾踴躍參加，把握在地就業良機，凡參加本次活動並填寫求職登記表者，可獲限量文件手提袋，且不只找工作還能抽大獎，面試越多中獎機會越高，抽獎總價值超過萬元。

本次參與企業陣容堅強，科技業及連鎖餐飲服務業各占5成，包括科技大廠緯創資通、頎邦科技、宜特科技、景碩科技，知名餐飲業龍頭鼎泰豐、饗賓、王品、瓦城及日系服飾品牌UNIQLO等多家知名企業，職缺涵蓋系統研發、製程工程師、專案經理、行銷企劃、專業主廚、客服人員及門市人員等多項職類，而參與企業為招募優質人才紛紛祭出高薪搶才，專精廠務工程的宇辰科技招募客服、PLC、圖控、軟體及監造工程師薪資上看75K，知名餐飲龍頭鼎泰豐招募料理廚師起薪58K，且新竹區域加碼獎勵金每季加給10,5K，三友藥妝招募正職藥師起薪70K，且多家廠商開出破百職缺來搶人才，另外有彈性工作需求的朋友也不用擔心，現場釋出近500個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來尋覓好頭路。

現場設有「職涯諮詢專區」，透過職涯諮詢師提供求職者履歷健檢及面試技巧諮詢，輕鬆錄取理想工作，升級求職技能。另外，活動當日適逢節慶立冬，傳統上是財氣聚集且大進補的好日子，現場提供精油滾珠棒、養身茶包、泡腳包及視障按摩來為求職者立冬大進補，活動皆為現場報名，歡迎有興趣的求職者即早到現場預約。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，勞動部為保障勞工權益，面對美國關稅及匯率波動帶來的挑戰，推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、在職訓練與職務再設計等多項資源，協助因國際情勢衝擊而失業的勞工重返職場，同時也幫助缺工的企業覓得適合人才，穩定人力，若雇主願意全職聘用自製造業離職且經公立就業服務機構推介的失業勞工，每人每月可獲得6,000元僱用獎助，最長6個月。若勞工的技能尚未符合職缺需求，企業也可採取「先僱後訓」的方式，由勞動部補助每人每月1萬2,000元的訓練費，最長3個月，年度最高補助可達180萬元。

另外也提供「職務再設計」補助，協助企業改善工作環境、調整工具或流程，讓勞工能更順利地適應職場，每人每年最高可補助10萬元。想了解更多廠商和職缺資訊可至上台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢或電洽新竹就業中心（03）534-3011由專人為您服務。