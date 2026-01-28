新竹快捷9號2月正式營運 假日增加班次滿足多元需求





快捷9號串聯新竹縣竹北市及新竹市生活圈，沿途停靠雙鐵及多所學校，路線將於2月1日起正式營運，除原有平日33班次，再增加假日往返共8班次（往返各4班次），皆以無障礙車輛行駛，以利各使用族群於不同時段使用。

快捷9號路線初規劃優先滿足平日尖峰時段班次，自114年2月11日開始以試營運模式先行上路，期間視營運情形及民眾需求持續調整班次，為正式營運通車培養路線運量，而自114年2月11日開始試營運陸續分階段調整增班及延駛，逐步擴大營運範圍，至114年12月已完成第四階段增班，累計6萬8320人次搭乘。

交通處長陳盈州指出，快捷9號運量持續穩定成長，由試營運初期每月1765人，已增加至每月1萬1423人，增加幅度約為6.5倍，且平日上午及下午尖峰時段（06:15-06:45、16:30-17:30）平均每班次運量約可達50人次，整體班表配置符合實際搭乘需求。

為增進大新竹生活圈往返便利性，快捷9號自115年2月1日起新增假日班表，共8班次，分別為往程（勝利八街總站發車）4班次：08:00、10:30、13:45、16:15；返程（陽明交大博愛校區發車）4班次：09:15、11:45、15:00、17:30。增班照顧假日觀光遊憩、親子出遊及學生往返新竹市區補習之需求，增進高鐵新竹站與新竹火車站之轉乘功能，以利各使用族群搭乘需求。

