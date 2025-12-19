新竹慈濟送再生電腦到臺南協助失親兒學習

近年來，極端氣候衝擊加劇、社會變遷快速，加上意外事故與疾病風險難以預料，讓不少家庭在措手不及中承受失去至親的考驗，失親孩子所面對的生活與學習挑戰也隨之浮現。為協助失親孩子在學習與成長路上穩定前行，工研院公益計畫顧文舒小姐提報「失親兒福利基金會」臺南服務處資訊設備需求，新竹慈濟再生電腦團隊於2025年12月18日上午，親送32臺再生電腦至失親兒福利基金會，展開一趟結合送愛與感恩的南部行程。

失親兒福利基金會臺南服務處吳督導表示：「此次電腦申請，主要針對丹娜絲風災受災地區的失親家庭，主動致電關懷，了解實際需求，期盼為孩子的學習歷程提供更有力的支持。」臺南市全區目前服務三百多位失親孩子，因資源有限，優先提供給實際需求的家庭，因此申請20臺筆電、12臺桌機，以及12組周邊與視訊設備，合計32套電腦設備。

失親兒福利基金會臺南服務處服務範圍涵蓋臺南市三十七個行政區，一樓設有辦公室與會談空間。平時社工需頻繁外出訪視失親家庭，辦公室內使用的二手電腦逐漸老舊、效能下降。此次送達的再生電腦，正好汰換舊設備，不僅提升行政作業效率，也讓社工團隊能更順暢地投入關懷與陪伴工作。

新竹再生電腦團隊劉千德說到：「感恩順發3C捐出汰舊電腦設備，讓新竹慈濟再生電腦團隊進行整理維修。」這次南下為再生電腦的合作延續物命外，也是要討論雙方合作方式，互相配合滿足更多的再生電腦需求，讓善足跡走更遠。

高雄綠色奇蹟公益服務網協會讓每臺電腦皆配置正版軟體，讓再生電腦能以嶄新面貌再度服務社會。今天（12/18）晚間舉行電腦再生傳愛無限「啟禾扶輪社攜手綠色奇蹟與慈濟舉辦2025歲末感恩晚會」，慈濟也要藉此表達感恩，感謝企業長期支持公益，讓善的循環得以持續。

團隊成員吳雄麟表示，隨著再生電腦申請需求逐年增加，團隊已陸續在臺南、花蓮、南投等地設立倉庫，將整理完成的再生電腦及相關設備就近儲備。透過在地庫存的方式，不僅能即時回應各區提出的申請需求，也大幅縮短運送距離，節省人力與時間成本，讓資源能更快速送達真正需要的地方。

新竹慈濟再生電腦的因緣，起始於全臺新冠疫情最為緊繃的時期。居家隔離期間，學生全面改為線上學習，慈濟志工在訪視中發現，許多弱勢家庭的孩子缺乏可上網學習的電腦設備，學習之路因此受阻，於是開啟了捐贈再生電腦的行動。自2021年6月送出第一臺電腦至今，歷經四年多的持續投入，截至2025年12月18日，團隊已送出超過兩千四百臺再生電腦，愛的足跡遍及全臺，並延伸至海外。

一臺再生電腦，承載的不只是科技設備的再利用，更是一分來自社會的溫柔支持與陪伴。新竹慈濟再生電腦團隊與合作夥伴以實際行動，將資源化為希望，在孩子人生的轉彎處點亮一盞燈，陪伴他們迎向未來，持續向光、勇敢前行。

（照片：黃心芸；文字：林靜君）