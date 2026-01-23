新竹慈雲空橋主體結構2月啟動吊裝 整體進度已達7成

新竹市「慈雲空橋工程」臨時工架搭設及鋼構施工平台吊裝等關鍵工項，已提前完成。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為提升關埔地區行人通行安全與交通品質，新竹市「慈雲空橋工程」的臨時施工架搭設及鋼構施工平台吊裝等關鍵工項，已在施工團隊積極趕辦下提前完成，相關封路作業已順利解除，工程進度持續向前推進，主體結構預定2月展開。

市長高虹安指出，慈雲空橋工程目前整體實際進度已將近7成，前階段施工主要包含臨時施工架設置及鋼構施工平台吊裝，為後續橋面結構施作奠定重要基礎。市府與施工團隊在兼顧施工安全與交通影響最小化原則下，妥善調度工序，順利提前完成既定工作任務，降低對周邊交通之衝擊。

高虹安提到，慈雲空橋完工後，行人可透過空橋安全往返慈雲路兩側，不僅降低穿越車道的風險，也讓鄰近學校、住宅區及商圈之間的步行動線更加順暢，提升日常通行的便利性與安全性。

工務處預告，下一階段工程預計於2月進行橋主體結構吊裝作業，屆時仍將配合部分工項需要，進行短時間道路管制作業，相關期程、路段及改道路線，市府待程序完備後，將提前透過市府官網、社群平台及相關管道對外公告，提醒市民留意並及早規畫行程。

工務處強調，施工期間將持續於周邊主要路口設置導引標誌、警示設施，並派員疏導交通，全力維護用路人與行人安全；同時也呼籲市民朋友配合現場指引，避開施工時段通行。感謝市民於工程施工期間的體諒與支持，市府將持續以「人本、安全、品質」為核心，推動公共建設如期如質完成，讓竹市朝向更宜居且安心的城市環境邁進。

