新竹房價抵東京2房 台人躍升東京最大買主
\n
[NOWnews今日新聞] 近年在日圓走弱、房價價差與資產配置需求等因素下，台灣掀起赴日置產潮。日本國土交通省一項調查顯示，2024年在東京23區購買新建公寓的外籍人士中，台灣人佔最大宗。在2025年上半年，台灣人也佔外國買家超過60%。分析指出，台灣不斷攀升的物價與房價，加上對軍事衝突風險的擔憂，正推動台灣人在日本置產的趨勢。
帶著「重生」的決心移居日本
根據朝日新聞報導，新竹被譽為「台灣的矽谷」，是包括晶片巨頭台積電（TSMC）在內等多家半導體公司的所在地。不過一名來自新竹的32歲女性受訪表示，她的目標是與丈夫在日本展開新生活。
這名女性從事移民協助等相關服務，她的丈夫則經營補習班。夫妻倆的家庭年收入約為台幣300萬元，是台灣平均水平的兩倍以上。他們選擇了新竹的「姊妹市」岡山縣岡山市，他們非常喜歡那裡的氛圍，並已在那裡買下一間中古公寓，計畫於2026年底前搬遷。
2025 年，他們又花費超過3000萬日圓，在東京日本橋附近買下另一間符合新耐震標準的套房，打算作為第二個家，並透過出租賺取生活費。
會促使他們想要「棄台投日」的原因是，他們在兩年前，於新竹買下一間兩房一廳的新公寓，換算金額超過1.3億日圓。但由於房貸壓力沉重，他們決定賣掉這間房。
該名女性表示：「台灣萬物齊漲，包括房地產，年輕人看不到未來」，「我想要帶著一種『重生』的決心，一切重新開始。」
她也提到，他們的一些富裕熟人也在考慮在日本購買房產。她的一名醫師朋友想在台灣發生緊急情況時將資產轉移至日本；另一位工程師朋友則希望移民，為孩子提供更好的教育環境。
據一般社團法人「日本不動產研究所」2025年10月的調查，比較全球各大城市高級住宅區的新公寓價格。結果顯示，台北的房價指數為165.6，而東京元麻布地區為100.0。
台灣買家超越中國與香港
國土交通省的調查顯示，2024年外國居民在東京23個區購買了331間新公寓。台灣居民佔購買者的32%，其次是中國居民（19%）和美國居民（13%）。2025年上半年，台灣人的比例更激增至62%。
2018年，新冠肺炎疫情爆發前，由香港居民在購屋榜單上名列前茅，佔515筆收購案的28%，其次是中國和台灣居民，均為24%。
日本台灣不動產協會副理事長林家慶（Kakei Lin）指出，中國經濟低迷及海外匯款限制，導致來自中國的投資開始下滑，但台灣的需求依然強勁。
「信賴感」是需求的核心
信義日本公司主管等等力太偉表示，「疫情期間我們的收益有所下降，但現在已經超過了疫情前的水平。」他表示，2013至2015年間，在時任首相安倍晉三推動「安倍經濟學」刺激政策及東京成功申辦2020年夏季奧運的帶動下，日本房地產受到關注，該公司每年交易量接近500件。2020年因疫情影響，年交易量降至約300件，但2024與2025年已回升至每年約800件。
等等力太偉進一步透露，購屋目的約一半為自住，一半為投資。部分自住買家將房產作為第二住所，或作為赴日留學與工作的據點。其中以千代田區、中央區、港區、新宿與澀谷等都心五區需求特別旺盛。其中30％物件價格在1億日圓以上，50％超過7000萬日圓。
等等力太偉表示：「這波趨勢很大程度來自資產多元配置的需求，把多餘現金轉為不動產，以因應通膨等因素。台灣面臨地緣政治風險，我相信不少台灣人為了以防萬一，在較安全的日本持有資產。」
他指出：「由於日圓貶值，日本房產相對便宜。但除了盈虧計算，對日本整體的『信賴感』或許才是這股熱潮的根本原因。」
\n
