新竹房價狂飆到外圍！「這兩區」每坪喊到60萬嚇壞網 苦主嘆：只能越搬越遠？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

新竹買房族的壓力令許多人有感，近期又有網友發文崩潰表示，新竹市區、竹北房價早已高不可攀，如今連外圍地區竹東、芎林也紛紛飆上每坪50～60萬，讓他忍不住驚呼：「新竹現在連外圍都這麼貴？」文章曝光後，引發大量竹科通勤族共鳴，「竹北確實蠻貴的，中古屋可以看看」。

新竹買房族的壓力令許多人有感。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「新竹現在房價連外圍都很貴」為題發文指出，竹東近期已有建案喊到每坪60萬，而芎林文德特區也不遑多讓，不少預售案開價直逼50～60萬，讓他直呼完全超乎想像，「真的要便宜只能看到芎林邊邊的建案，一坪大概40萬左右，雖然車程只差5～10分鐘，但總價可以省好幾百萬。」

然而，即便外圍價格「看起來較親民」，原PO仍苦惱：「真的有人會一直往外圍搬嗎？不管住哪，上班往竹科還是一樣塞啊。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「不執著買新房的話中古屋已經回檔不少，現在很多都是建商價格撐在那，我是不太理解為何有些人可以選擇買5.60芎林，而不買竹北蛋黃縣二縣三中古屋」、「你從竹北通勤到竹科也一樣塞說不定還更久，所以現在大家都選擇買比較親民的竹東或是芎林了」、「竹北跟新竹市區真的太貴，當然你有錢我覺得可以買，否則還是認真考慮芎林」。



