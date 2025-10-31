新竹房屋傾斜！大陳島撤退來台住50年 二代居民看裂痕心情難受

新竹市北區信義新村近日發生房屋塌陷傾斜事件，影響範圍包括建案外推26米距離內的21戶33人。住戶發現客廳牆壁、廚房磁磚出現裂痕，部分房屋甚至已下陷70至80公分。這次事件疑似由富宇建設的新建案施工引起，該公司自1997年營造業起家，在新竹地區已累積1575戶建案，全台超過20000戶的建築經驗，目前已表示將負起相關責任，配合主管機關調查及後續處置。

大陳島撤退來台住50年，二代看裂痕心情難受。（圖／TVBS）

走進信義新村的受影響住宅，隨處可見牆壁裂痕。住戶們指出，他們在前一天發現113巷24號房屋出現傾斜，隔壁23號的住戶也感到十分憂心。一位在此居住50年的老住戶表示：「擔心是不怕，只是每天看它下陷，心情就很不好，要不然縫縫補補很討厭。」這位住戶的父親當年從大陳島撤退來台，他在村子內住了這麼久，留下不少成長記憶。居民進一步解釋：「我們是最後一批的浙江省大陳島的居民。前幾天就已經下陷了，我說就已經下陷了70-80公分，你們還不來看一看，我說你們也要來看一看啊。」其他樓上住戶的窗邊也出現裂痕，加上原本房子就已經很老舊，天花板斑駁的情形更加嚴重。

廣告 廣告

當被問及房屋情況，一位住戶指出：「就陸續有裂縫了，我就跟你說整個地面都在震啊。」信義新村位於新竹市北區，靠近南寮漁港，這次受到影響的住戶對於突如其來的災情感到不安。富宇建設1997年從營造業起家，2002年進軍新竹地區，已蓋了1575戶，並陸續拓展至台中、桃園、彰化等多個地方，累計超過20000戶，建築經驗相當豐富。然而這次卻疑似意外引發周遭住戶出現龜裂及傾斜下陷的情形。對此建商已發出聲明，強調將秉持負責的態度，依法配合主管機關進行調查及後續處置，絕不迴避相關責任。接下來就等初步的勘驗以及鑑定報告，釐清責任，也給居民一個交代。

更多 TVBS 報導

裂縫早就有！竹市建案施工釀地層下陷 「50年屋傾斜」

竹市地下室工地釀地層塌陷！ 周邊19戶33人連夜撤離

公車「斜著開」？真相竟是便民設施 疑未復歸導致

預算縮編廣告撤！房市買氣蕭條 接待中心冷清

