新竹手搖飲料推薦，鮮奶茶飲料店加盟首選

對台灣人來說，手搖飲絕對是一年四季不可錯過的小確幸，多變的口味與軟Q配料都能為大眾在忙碌中帶來救贖。創立於2020年的「煉瓦良茶」，是一間知名新竹手搖飲料推薦店家，專精研發無糖鮮奶茶及滴流沖泡純茶；其中最為人推崇的鮮奶茶，堅持選用台灣高品質茶葉，搭配半杯純鮮乳，濃醇香風味不僅廣受新竹在地好評，更是全台鮮奶茶愛好者推薦的首選。

「煉瓦良茶」創辦人在30歲前，幾乎都活在「符合家人期待」的限制中：追求高學歷、大公司就職、甚至差點出國攻讀博士學位；但在他的心目中，一直都是嚮往實作，喜歡非主流路線。為此，不惜從零開始累積經驗，先後嘗試了汽車隔音、烏醋麵店、冰店、橄欖油等事業，並一路修正方向。六年後，在老闆娘不離不棄的支持下，他們如願創辦了手搖品牌「煉瓦良茶」，主打半乳半茶飲品，近年來在新竹地區廣負盛名，吸引不少外縣市的奶茶控、手搖飲愛好者慕名而來，更創下單店會員數破萬的創舉，是新竹手搖飲料推薦的代表品牌。

新竹手搖飲料推薦品牌「煉瓦良茶」最知名的就是鮮奶茶與純茶系列飲品，其中以白玉老煉拿鐵、雙圓四季拿鐵以及四季春最受歡迎。白玉老煉拿鐵採用純黑糖熬煮珍珠，顆顆入味，搭配RA雨林認證的錫蘭茶底，無糖就能品嘗到幸福滋味；雙圓四季拿鐵加入嚴選小芋地瓜圓，配上奶綠口感的四季拿鐵，獨特風味令人難忘；四季春堅持台灣原片茶葉滴流沖泡，天然茶香足，回甘不澀，是不少消費者一再回味的品項。

2024年，「煉瓦良茶」突破新的里程碑，榮獲113年優良餐廳評等優等獎，成為竹北、新竹知名送禮與下午茶首選；並進行了生產自動化，大幅優化品管與人力；加盟事業也隨之開展，年後將於台北京站開設分店。「煉瓦良茶」日後也將秉持高品質，極力將品牌分佈台灣各城市，為消費者帶來無糖回甘的鮮奶茶與單茶。若您也是鮮奶茶控，那麼「煉瓦良茶」的招牌半乳半茶鮮奶茶就是值得一試的手搖品項，現在就點選以下官網連結，新竹手搖飲料推薦名店「煉瓦良茶」等您來造訪。

更多新竹手搖飲料推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：煉瓦良茶

電話：03-6588579

地址：新竹縣竹北市勝利一路156號

時間：10:00-21:00

加盟簡介：https://rink.cc/jlgqn

官方Instagram：https://rink.cc/j2924

官方LINE：https://rink.cc/fxja7

以上訊息由煉瓦良茶提供