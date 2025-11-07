新竹找小姐逼脫褲！摩鐵「上上下下」她喊救命被發現 色推拿師下場曝

記者羅欣怡／新竹報導

新北市馮姓推拿師，曾犯下性侵、猥褻女客人而連續被判刑，去年6月他在新竹酒店帶小姐到摩鐵唱歌跳舞忽然「性」致勃勃，小姐無意願佯裝要上廁所，馮男竟強脫褲子逼她裸露下身才讓她去，小姐趁機衝到車庫逃出求救，新竹地院依強制罪判刑8月。

法官調查，2024年6月27日凌晨1時46分，馮男在新竹市某時尚會館消費後，帶了3個小姐出場，轉戰摩鐵唱歌跳舞，最後僅剩小美（化名）在場，早上7點多小美與馮男躺在床上時，馮男暗示要性交或猥褻行為，小美心中不願，遂佯稱要上廁所。

馮男為防止小美離開房間，強逼她下半身裸露才放行，小美趁機開溜，但馮男順勢追出，兩人在車庫搶奪鐵捲門遙控器，鐵捲門上上下下引起服務人員注意，立即帶小美至他處休息並報警。

法官審酌馮男不願讓被害人離開房間，竟以強暴方式妨害被害人自由行動權利，造成被害人需甘冒下半身裸露、遭他人目視風險而勉強逃離房間，其行為對被害人心理已造成相當程度戕害，且犯後始終矢口否認犯行，並飾詞卸責，絲毫未有悔過反省之意，反而一再指責被害人拿取其錢財，對於被害人所受精神上損害亦未曾表示和解或賠償意願，犯後態度惡劣，最後依強制罪判刑8月。

法官調查，馮男曾任職於新北市某中醫診所推拿師，2023年年2月在推拿室內，性侵女性患者得逞，依強制性交罪判刑4年6月；2024年5月逢男在新北市某足體養身會館當按摩師，又對女病患下手，再被依乘機猥褻罪判刑1年2月。

