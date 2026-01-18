新竹捐血中心捐血月開跑籲民眾踴躍捐血 Ａ型、Ｏ型血液安全庫存量剩不到三天

新竹捐血中心捐血月開跑，籲民眾踴躍捐血，目前Ａ型、Ｏ型血液安全庫存量剩不到三天。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，天氣寒冷多雨，影響民眾捐血行動力，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少，為維持近日及年節期間各醫院穩定供血，每年農曆年前的一個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血、傳遞溫暖溫心。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，目前各血型的安全庫存量明顯不足，尤其Ａ型、Ｏ型血液安全庫存量更剩不到三天，因此為提升農曆年節前捐血量，十八日與新竹縣政府警察局志工大隊於竹北愛心樓共同舉辦 「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，結合竹北市後備憲兵荷松協會、豐田義警分隊合辦，邀請民眾踴躍捐血，希望提升農曆年前的血液庫存量。

王雲龍指出，感謝新竹縣政府警察局志工大隊，今年首次合作為一一五年捐血月揭開序幕，以單日募得五百袋熱血為目標，使桃竹竹苗地區醫療用血不虞匱乏。尤其每年春節前夕，受低溫影響，民眾出門意願低。加上流感疫情嚴重，捐血人明顯變少，但醫院用血量大，血庫常常拉警報，希望大家愛心不放假，踴躍前往各捐血站室捐血，在寒冬為社會注入一股暖流。

新竹縣警察局志工大隊長柯美華表示，近年來受到少子化影響，年輕族群的捐血人口逐漸減少，形成捐血斷層。為鼓勵年輕人捐血，十八日完成捐血贈送小叮噹樂園免費入場券、以及實用的衛生紙、擦手巾等民生用品。此外，為了讓民眾等候捐血不無聊，現場貼心備有薑湯、桂圓紅棗茶、豆花等讓民眾捐血暖心又暖胃。

對喜愛蒐集捐血紀念品的朋友，即日起至各捐血站室捐血，蒐集由台灣血液基金會精心設計限量的四小折、黃阿瑪、柴語錄限量紀念品，目前捐血者也加贈馬年限量紅包袋。