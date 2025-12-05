新竹擴大空品維護區管制 柴油車機車未檢驗最重罰6萬

新竹市環保局宣，自115年起擴大空氣品質維護區範圍並加嚴管制，虎林學區柴油車規範將從出廠五年提前至三年，新竹科學園區則新增管制滿五年的燃油機車，違規者可處500元至6萬元罰鍰。

空氣品質維護區。（圖／新竹市環保局）

代理市長邱臣遠指出，虎林學區過去僅限制出廠五年以上的柴油大客車與小貨車，明年1月起將提前至出廠滿三年，進一步降低污染。新竹科學園區空維區也將在同一時間啟動第二階段，凡出廠滿五年的燃油機車，皆須取得合格檢驗紀錄才可進入。

自111年起，新竹市已陸續完成新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等四處空維區的設置。市府表示，持續擴大管制是為保障市民健康並全面改善市區空氣品質。

此外，115年7月起，學府路與博愛街文教區將成為第五處空維區，管制對象包括出廠滿三年的柴油大客、貨車及小貨車，以及出廠滿五年的燃油機車；車輛皆須具備近期排煙或排氣檢驗合格紀錄。新竹市環保局為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證2家「保檢合一」保養廠：永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，提供四期以上柴油大、小客貨車，進行車輛保養後可代驗核發標章服務。

目前全市共有85家機車排氣檢驗站，提供車主定期檢驗服務。環保局預計於116年全面推動檢驗通知無紙化，鼓勵民眾加入機車 e 化通知系統，以免因疏忽檢驗而受罰。車主若需查詢各地空維區公告資訊，可至環境部平台查看

