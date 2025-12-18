新竹政壇爆憾事！前縣長陳進興過世享耆壽93歲

親民黨籍前新竹縣長陳進興於5日安詳辭世，享耆壽93歲。陳進興曾任立委、台灣省政府要職及新竹縣第9、10屆縣長，1982年任內見證新竹市升格為省轄市，深受地方敬重，跨黨派政治人物得知此事紛紛表達哀悼。

新竹縣長楊文科追憶，陳老縣長在任期間以長遠發展為念，力排眾議選擇最具潛力的竹北作為縣治所在地，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建，為新竹縣開啟全新城市藍圖。楊文科回憶1988年曾陪同陳前縣長賢伉儷前往日本、韓國考察科學園區，當時為了竹科園區第二期開發，陳進興全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展，仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，令人印象深刻。

楊文科強調，陳前縣長為新竹縣的公共建設與地方治理奠定重要基礎，用一生的付出為地方留下深遠影響。縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承。後人之所以能走得穩、走得遠，是因為曾有一代又一代的人願意在困難中做出艱難但正確的選擇。陳進興前縣長正是其中令人敬重、值得後人學習的典範，其功業足以奠定歷史地位，厥功至偉。楊文科向陳進興前縣長致上最深敬意，並請陳夫人節哀順變、保重身體，強調「我們會永遠銘記其風範與貢獻,並化為持續推動新竹縣前行的力量」。

竹北市長鄭朝方也追憶說，在童年記憶裡，陳前縣長始終是一位和藹可親的阿伯，語氣溫和、神情慈祥，讓人自然親近、沒有距離，「那樣的身影至今仍清楚地留在我的腦海中」。鄭朝方透露，上任市長後陳前縣長特別來訪市公所鼓勵他，「他還跟我說，從小到大看來看去，沒有覺得你會走上政治這個工作,但你很有自己的想法，加油！你會做得很好」。那一刻感受到的不只是長輩的關懷，更是一份溫柔卻厚重的傳承力量，也再次提醒他肩上所承擔的是對這座城市的責任。

鄭朝方指出，陳前縣長為新竹縣打拚，竹北的成長與轉變也有他的治理軌跡。從早年的基礎建設、產業布局到城市逐步成形，讓後來的竹北得以承接更多人口與產業。今天我們所站立的城市樣貌，背後都有眾多前輩付出的身影，陳進興縣長就是其中很重要的一位。鄭朝方表示，「送別陳前縣長，感謝他為新竹縣、為竹北所留下的付出，也感謝他用一生告訴我們，從政不只是立場，更可以溫厚而長遠」。

