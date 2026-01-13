新竹新埔清晨6.9度 吳德榮：白天起氣溫漸升

（中央社記者張雄風台北13日電）根據氣象署網站，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣新埔鎮攝氏6.9度。氣象專家吳德榮表示，今天白天起氣溫漸升，明天至16日各地晴朗穩定、回暖，日夜溫差大。

中央氣象署今天發布低溫資訊，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨至上午金門局部地區防6度以下氣溫（橙色燈號）；新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣注意10度以下低溫（黃色燈號）。

廣告 廣告

根據氣象署網站，今天清晨金門縣金湖鎮低溫6.1度，本島平地最低溫為新竹縣新埔鎮6.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨有鬆散的中層雲移入中南部上空，其他地區仍受輻射冷卻影響出現低溫。最新歐洲模式模擬顯示，今天各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷。

吳德榮指出，明天至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖，白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。

吳德榮說，17至19日西半部晴朗偏暖，東半部水氣增多有局部短暫雨，19日大台北轉有局部短暫雨。20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同，需持續觀察。

吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，模擬還在調整，應續觀察。（編輯：李亨山）1150113