新竹新豐3人被球棒毆傷 警澄清非隨機攻擊：感情糾紛尋仇認錯人

新豐網傳無差別攻擊釀3傷，嫌犯落網辯稱認錯人。（圖：警方提供）

新竹縣新豐鄉21日凌晨發生男子持棍毆傷民眾事件，共有3人被球棒毆傷送醫，甚至網路一度傳出嫌犯持槍犯案，消息也在網路上發酵。警方據報後立即展開偵辦，專案小組以車追人，21日晚間將涉案的許姓男子傳喚到案，不過嫌犯偵訊中供稱，純粹是認錯人，絕非隨機傷人。警方除了將嫌犯移送之外，呼籲民眾不要亂傳未經查證消息以免觸法。（彭清仁報導）

嫌犯球棒連毆傷3人，警方查扣行凶用球棒。（圖：警方提供）

警方調查指出，21日凌晨零點30分左右，有2名男子在新豐鄉池和宮前廣場的池府路，突然遭1名男子持棍棒攻擊受傷。隨後在附近的觀海大道，另1名男子同樣遭到不明男子以棍棒攻擊。幸好3名受傷男子送醫包紮後傷勢並無大礙。

由於網路流傳兩起民眾被攻擊案件為無差別攻擊，甚至還謠傳為「持槍恐嚇」及「3、4組民眾受傷」等情形，也引起民眾在網路狂傳和恐慌。轄區新湖警分局專案小組根據監視器和嫌犯所駕自小客車車號，21日晚間傳喚涉案的31歲許姓男子到案說明，並起出犯案用的球棒。初步了解，嫌犯供稱因好友的女友移情別戀，為了替朋友出氣，才會以球棒教訓對方，只是夜色昏暗找錯對象。全案警方偵訊後則是依傷害和恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

警方也特別澄清，「全案​並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍情事」，經查嫌犯是持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」均非事實。警方也提醒民眾，網路社群未經證實之訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。