新竹新豐3路人遭球棒打傷 警抓到嫌犯強調：非隨機傷人

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

新竹縣新豐鄉昨（21）日凌晨發生男子持棍打傷民眾的事件，甚至網路一度傳出該男子有「持槍恐嚇」的情形，對此，警方當時說明，到場後確認3名男子受傷，均無生命危險，並表示持槍恐嚇非事實，而警方也在鎖定特定對象後，於同日晚間通知31歲許姓男嫌犯到案，並查獲犯案用球棒一只，許男也供稱，純粹是認錯人，絕非隨機傷人，警方詢後將許男依傷害及恐嚇罪嫌移送法辦。

許嫌犯案用球棒。（圖／取自新竹縣新湖警分局）

警方指出，許男供稱是因為聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人出氣，才駕車前往池府路一帶尋仇，用球棒教訓對方，只是夜色昏暗找錯對象，警方也強調，該案件非隨機傷人，有明確犯罪動機與特定糾紛對象，且現場無持槍情事，網路流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」均非事實，網路社群未經證實之訊息，切勿隨意轉傳以免觸法。

