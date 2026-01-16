新竹旅遊指南「d design travel HSINCHU」中英版新書分享會登場

新竹縣長楊文科（左三）指出，新竹旅遊指南「d design travel HSINCHU」讓日本鄉親對新竹有更深的認識，讓新竹以友善、質樸、具有深度的地方形象走向國際出版舞台。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

財團法人新竹縣文化基金會與或者OR（鴻梅文創志業）協力合作催生的首本全國際視角的新竹旅遊指南「d design travel HSINCHU」專書於去年底在日本正式發表日英文版，獲讀者與文化設計界廣泛回響，十六日於「或者書店」舉辦中英版新書分享會，並規劃分享交流活動，透過跨語言出版與國際設計觀點，展現新竹在地文化風土、生活樣貌與城市精神，持續深化縣府推動「文化引領地方發展、文化走向世界」之施政方向。

縣長楊文科表示，去年於日本發表日英版本，讓日本鄉親對新竹有更深的認識，不僅成為台日文化交流的重要成果，更讓新竹以友善、質樸、具有深度的地方形象走向國際出版舞台，希望大家有空都能閱讀甚至購買這本書。

鴻梅文創志業陳添順執行長表示，希望用外國人的眼光重新梳理新竹，對在地人來說習以為常的事物，卻讓外國人非常好奇，希望讓大家看到新竹不只是科技城，而是有故事性的生活場域，也讓在地人重新認識這些精采的文化，也更加珍惜這塊土地，「d design travel HSINCHU」不僅僅是一本書，而是一個開始，希望讓新竹的美好文化被世界看見。

D&DEPARTMENT PROJECT社長松添表示，這本書的出版並不是終點而是起點，他們會與新竹保持友好關係，而書中出現的店家及人名超過一百個，如何將這些店家串聯起來再創造更美好的新竹，是未來需要大家手牽手共同努力的。

文化局長朱淑敏指出，本次在新竹縣舉辦分享會，象徵新竹在文化治理、青年創作扶植、地方創生及國際設計合作上的持續進程。分享會亦規劃跨國交流分享座談，吸引文化界、設計界與青年創作者共同參與，展現新竹縣以文化厚度打造城市品牌的策略成果。竹縣將持續以國際出版、文化平臺與創意設計合作擴大文化能見度，讓世界以更多元的方式認識新竹。