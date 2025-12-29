新竹旅遊LINE官方帳號上線！掃碼集章抽大獎 3大功能開箱

新竹市政府29日舉辦LINE官方帳號《跟風玩新竹》啟動記者會，由市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台3大功能。（王惠慧攝）

新竹市政府持續推動《跟風玩新竹》觀光旅遊品牌，29日正式推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，市長高虹安開箱全新官方旅遊社群平台3大功能，包含整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章等，民眾透過手機就能輕鬆規畫旅遊路線。

市府29日舉辦LINE官方帳號《跟風玩新竹》啟動記者會，市長高虹安指出，竹市兼具歷史文化與自然資源，從山區、湖畔到海港，各具獨特城市魅力。市府透過數位化與主題式的旅遊規畫，打造《跟風玩新竹》城市觀光品牌，臉書粉絲專頁追蹤人數已突破5.3萬人。

為擴大數位觸及與服務市民及旅客，即日起同步開通「跟風玩新竹」LINE官方帳號，並推出「風城印記」數位集章活動，結合自然景觀與日常生活，讓民眾走訪竹市各大景點與合作店家，深入體驗新竹城市魅力。

此次「風城印記」數位集章活動以竹市最具代表性的「山、湖、海」為核心設計3個主章，包含結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」與「十八尖山」、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」、以及充滿海港特色的「新竹漁港」，並與超過40家在地特色店家合作。

市府城銷處長林昱志表示，為提升旅遊的互動感與參與度，「風城印記」數位集章活動自即日起至明年3 月31日期間限定推出。民眾只要於活動期間前往指定景點掃描QR code，集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格。

城銷處補充，透過全新LINE官方帳號，讓民眾以更便利的方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點。市府將持續依使用者回饋優化內容，打造更貼近旅客需求的數位旅遊入口，帶動地方產業與旅遊人潮。

