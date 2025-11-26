新竹最低溫10.5度「白天回暖」 東北風挾帶汙染物4地區空污警示

受到東北季風影響，今（27）天清晨最低溫出現在新竹縣10.5度，全天雲量偏多、水氣增加，迎風面桃園以北、東半部和恆春半島都有局部短暫陣雨，不過明天開始水氣東移，天氣轉好，各地氣溫回升；另外要注意的是，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，下風處的中南部、高屏地區空氣品質「橘色提醒」，對敏感族群不健康。

中央氣象署指出，今天東北季風影響，南部地區、中部山區及新竹、苗栗有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天開始降雨機率降低。

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫會比昨天低一些，約在23至25度；離島方面，澎湖陰天19至21度，金門多雲16至22度，馬祖晴時多雲15至18度。

11/27全台天氣預報。圖／中央氣象署

東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊風浪較大，恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動需多加留意安全；第27號颱風天琴（KOTO）未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。

氣象專家林得恩提到，今天「空氣有夠髒」，受到東北季風影響，未來3天東北風仍可能挾帶境外污染物，進一步影響到台灣及離島空氣品質，整體來看，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間；其中，尤其是中南部的雲嘉南及高屏地區，由於位於下風處，污染物更易累積，空品區則為「橘色提醒」等級。

未來3天全台空氣品質預測。圖／環境部

林得恩提醒，連日空氣汙染，對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊；再從氣候事件的診斷評估來說，今年境外污染的肇生時間「有提早的趨勢」，值得後續追蹤監測。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，27日東北季風影響，傍晚起東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部提醒，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

