「新竹最大夜市」重啟2年突傳熄燈！土地13.3億賣掉了

新竹市樹林頭觀光夜市將於本月底歇業。（圖／新竹市樹林頭觀光夜市臉書）





新竹市最大夜市「樹林頭夜市」於2023年11月重新開幕，近期竟無預警傳出歇業消息。新竹市政府證實，因該土地屬於國防部，過去由市府委外經營，去年10月起國防部通知表明該地另有用途，將該地以13.3億的價格賣給中華郵政，當地民眾紛紛發出哀號。

土地13.3億賣掉了

新竹市樹林頭夜市自重新開幕以來已有兩年歷史，一直是當地居民及遊客熱門的休閒去處。該夜市擁有超過400個攤位，號稱新竹最大夜市，不過土地原屬國防部所有，去年國防部正式函文通知市府，表示土地另有規劃用途，要求依期限停止使用並返還。經過協調，夜市的使用權到今年1月31日正式結束。

據了解，國防部要求樹林頭夜市如期停止使用，並將土地返還，該地以13.3億元售予中華郵政。新竹市北區議員劉康彥證實，中華郵政與政戰局已正式簽約，產權登記也在去年11月底完成，目前僅剩點交等後續手續。

劉康彥指出，該地東大鐵道路口將規劃興建一棟地下三層、地上七層的新竹郵局綜合業務大樓，內部將設置郵件轉運月台、快捷股、投遞股、郵務科及企劃行銷科等單位辦公使用。

市府為夜市急覓新址

隨著春節將近，上百名攤販面臨月底失業的窘境，生計在農曆年前瞬間中斷，攤販幾乎沒有緩衝時間，紛紛表達不滿與焦慮。對此，產發處指出，市府正積極評估周邊地區，尋找適合設置新夜市的場地，以保障夜市經營及攤商發展機會。同時，也已請都發處盤點可行備選地，作為未來夜市搬遷的依據，希望未來能持續提供民眾夜間消費與休閒空間。

