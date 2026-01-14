新竹有夜市即將熄燈！臉書緊急公告 曝最後營業日
位於新竹市北區的「樹林頭觀光夜市」主打北中南各地特色美食及異國料理，不過該夜市今（14）日突然於臉書po出警急通知，宣布將在1月30日熄燈，「最後的3週營業時間，希望大家能在支持我們的攤商老闆，一起留下美好的回憶」。
樹林頭觀光夜市今天突然於臉書粉專警急po文，宣布夜市將在今年1月30日劃下句點，「沒錯就在這個月底即將熄燈」。至於為何熄燈，公告透露場地因有另外的規劃，所以臨時異動，「很遺憾的要跟各位遊客說再見」。
臉書粉專也不忘感謝大家過去的支持與喜愛，「最後的3週營業時間，希望大家能在支持我們的攤商老闆，一起留下美好的回憶（再見樹林頭）」。
該篇po文曝光後，有一些網友跑來留言，「新竹這規模沒有觀光夜市真的很鬧」「那塊地是國防部用地，只能看國防部願不願意再拿出來給大家用」「樹林頭很好停車，為什麼又要結束 唉」「沒有夜市，好無聊，雖然攤子都差不多，不知道晚餐吃什麼時，是小確幸」「感謝樹林頭夜市」。
