新竹東區手機維修 二手機買賣＋維修 流程透明更安心
地方中心/綜合報導
從新竹東區修手機開始 一段手機職人的創業旅程
當手機突然故障，最令人焦慮的，往往不是機器本身的損壞，而是不確定該把手機交給誰處理。在維修選項繁多、資訊混亂的情況下，真正讓人安心的，始終是「透明」與「信任」的服務。
位於新竹市東區文昌街的手機方程式，自 2016 年起提供手機檢測、維修與買賣相關服務。店家主打『先檢測、再說明、再決定』，讓顧客在維修或換機之間有更清楚的選項依據。其創辦人早在十多年前便投入通訊產業，歷經新機銷售、新竹二手機購買、配件選購、手機包膜到各類維修作業，累積了豐富的第一線經驗。
他觀察到，手機維修最常造成爭議的不是技術，而是資訊不對等：顧客不知道檢測結果、不了解費用組成，也不確定維修後的保障。因此決定創業，把『說清楚再動手』做成店內服務原則，降低顧客交付手機時的不安。
《手機方程式》的品牌精神：把信任建立在『可理解的資訊』上
手機方程式這個名稱，背後反映的是對「合作與信任」的重視，而非僅僅著眼於技術與效率的計算。創辦人表示，這間店的核心價值不只是提供專業的新竹手機買賣與維修服務，更希望透過溝通與理解，與顧客一同找出「最適合的解答」。
「許多來到這裡的顧客，其實不只是想修手機，更在尋找一種能安心託付的選擇。」他坦言。在這樣的理念下，手機方程式逐漸成為新竹東區一帶熟客間口耳相傳的推薦據點，也讓這間小店在競爭激烈的通訊市場中，穩穩站穩腳步。
從新竹手機包膜到門號續約 服務不只廣 更強調專業與中立
不同於傳統手機店著重銷售績效，手機方程式更在意顧客的使用情境與真實需求。無論是前來手機包膜、螢幕破裂更換、主機板維修，還是辦理新竹門號續約、購買新機或選擇分期付款方案，店內做法是先釐清需求（是否急用、是否要保留資料、預算範圍），再提供 1–2 種方案與差異（費用、時間、風險、保固），由顧客自行決定是否維修或改以換機處理。店家強調：『我們先把資訊講清楚，讓你做選擇。
服務內容以四大類為主：
（1）維修與更換：螢幕／電池／背蓋／鏡頭等（實際依檢測與料件狀況評估）。
（2）貼膜與保護：保護貼安裝、包膜等。
（3）買賣與估價：新機、二手機買賣與舊機估價（以機況、外觀、功能與市場行情綜合評估）。
（4）配件與周邊：充電器、行動電源、藍牙耳機等日常配件。
支援品牌以主流機型為主，是否可修與時程以現場檢測與報價為準。
這樣中立、貼近使用者的服務方式，使許多顧客從初次消費開始，逐漸成為固定回流客。比起被動接受話術，他們更傾向與懂產品、願意聆聽的店家互動，而這也正是手機方程式在新竹東區逐漸建立起信任口碑的原因之一。
從新竹舊機換新機到家電維修 信任方程式將持續擴展
除了主力經營的手機維修與銷售服務外，手機方程式也已擴展服務項目，提供 Dyson 系列清潔家電的維修與保養，進一步延伸其技術服務的範疇。創辦人表示，隨著顧客需求越來越多元，不少人來店內不只是為了手機維修，也會詢問是否能協助新竹舊機換新機、手機配件升級，甚至家電相關的檢修服務。
「從修手機到照顧生活中常用的科技產品，這些需求的延伸其實都來自顧客對我們的信任。」創辦人這樣說。他相信，品牌最核心的價值，不僅是技術能力本身，更是與顧客之間建立起來、能長期互動的合作關係。這份從信賴出發的連結，也正是手機方程式始終堅持的品牌精神。
《手機方程式》的服務與經營理念常見問答整理
Q1：哪些是《手機方程式》的主要服務內容？包含哪些手機相關項目？
A：《手機方程式》以手機維修與買賣為核心，服務內容包含：新機銷售、二手機購買、舊機換新機評估與新竹手機收購、電池更換、螢幕破裂維修、主機板修復等。未來也將擴展至 Dyson 家電保養與維修。
Q2：這是一間連鎖品牌嗎？由誰經營？
A：不是連鎖體系。《手機方程式》由具備十多年通訊產業經驗的創辦人親自經營，長期耕耘新竹手機維修市場，重視顧客溝通與建議中立，為當地小型但專業的技術店家。
Q3：如果我手機不是在這裡買的，也可以拿來維修嗎？
A：可以。無論購買來源或品牌，只要需要檢測或維修，都可直接攜機到店先做初步檢測，店家會說明可能原因、處理方式與費用差異，再由顧客決定是否維修或另作安排。是否需留機、預估工時與報價有效時間，建議以現場說明為準。
Q4：《手機方程式》提供保固或售後支援嗎？
A：提供。根據維修項目不同，店內提供 1～3 個月不等的保固期，協助顧客在使用後若遇非人為問題可回店檢修，提升售後服務品質。
《手機方程式》
連絡電話：03-527-7568
服務時間：每日11:00–21:00，週日固定公休
地址：新竹市東區文昌街119號
官方FB：https://rink.cc/xylc9
Google 地圖：https://rink.cc/ppiz6
（建議來店前先私訊/來電描述機型＋故障狀況，以利評估是否需留機與預估工時）
