新竹東大路地陷真相曝！「未依圖施工」害路崩 市府裁罰3萬

新竹市東大路四段一處15層新建大樓，今年10月疑因開挖地下室，導致基地旁道路地層下陷，鑑定結果指出，事故主因為地下砂土隨滲流水流失，導致地層鬆動，進而造成道路及周邊結構變形，市府已依建築法相關規定，依法各裁處承造人及監造人最高罰鍰3萬元。

事件發生後，市府責成社團法人中華民國大地工程技師公會完成事故鑑定，市府28日表示，事故主因為地下砂土隨滲流水流失，導致地層鬆動，進而造成道路及周邊結構變形，並確認承造人未依圖施工、安全監測設置不足，且承造人與監造人未能即時應變處理，依法開罰。

市府都發處長蘇文彬表示，自從事件發生後，市府即勒令建案停工並成立緊急應變小組，緊急撤離21戶居民進行安置。除了要求承造商針對工地周遭增設安全監測設施外，並請大地工程技師公會進行全面監測，以確定周遭住家的安全，更就此次事故進行調查以釐清後續施工的安全性及責任歸屬。

另，為考量開挖工地現況的安全性，市府要求承造商的搶修工程應送大地工程技師公會及市府審查核可方得施工。此外，復工計畫也應在取得鄰損戶的和解書後，方得向市府申請復工審查，市府為市民居住安全進行最嚴格的把關。

大地技師公會表示，目前工地增設的21處自動傾斜監測儀器，以高密度方式進行全天候自動監測取代人工監測，監測點位數據顯示整體已呈現穩定狀態，且要求承商定時地表巡查及必要之局部補強。但為了安全性考量，仍應盡速完地下室結構（含底版與樓板）施工，以 RC 結構體提供長期穩定之抗彎與抗變位能力，才能有效確保工地的安全。

