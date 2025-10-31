新竹東大路施工地層下陷 工地代表與民眾爆口角

地方中心／綜合報導

新竹市東大路上一處建案，上個月開始進行地下室施工期間，竟造成附近民宅、道路地層下陷，昨天晚上甚至有民宅向前傾，緊急撤離附近居民，並勒令工地立即停工，市府今天也到現場會勘，沒想到工地代表，竟然和民眾爆發口角。

整棟平房，四分之一都下陷，還向前傾，地面也出現裂縫，光看就怵目驚心。旁邊的房屋也很慘，地面裂成好幾塊，房屋和圍牆間，還有裂縫，就連蔣介石銅像，都撐不住歪一邊，沒想到新竹市府，到現場會勘，工地代表，竟和民眾爆發口角。工地代表vs.民眾：「921都好好的，你給他挖一個地而已，房子就裂了貴姓，貴姓幹嘛我們是針對問題，你問我貴姓沒有用嗎，針對問題我就跟你回答說，如果我們造成了，我們就會處理。」

新竹市府到現場會勘（圖／民視新聞）

居民抱怨，一個月前就開始下陷，沒想到週四晚間，房子直接凹下去，全是因為新竹東大路的建案，每次施工，就會造成地層下陷。民眾：「就是最好不要把我房子傷到，那個傷心痛苦，要不然縫縫補補很討厭。」民眾：「有點塌陷，然後越來越嚴重，昨天就更嚴重就對了，之前蓋我們周圍都有啦，因為地都有裂啊。」民眾：「會啊當然是會擔心啊，因為這裡的地基都是沙，沒有石頭，所以說它流動的沙子就會很快。」

新竹市府質疑，南寮地下水位高，可能是因此造成沙子的土流出來，造成地層下陷。（圖／民視新聞）

工地代表希望，由第三者鑑定，如果是他們造成的，當然會賠償，就怕地層下陷更嚴重，已經要求建案停工，進行灌柱補強。新竹市都市發展處科長李嘉倫：「我們南寮部分呢，地下水位又高，又受到那個海水潮汐的影響，所以施工的變數性大，那可能是這個原因，造成沙子的土流出來之後，造成地層下陷。」信義新村，已經有70年歷史，沒想到卻因為工地施工，導致19戶、33位居民受影響，也緊急安置27人，將請技師鑑定，避免影響再擴大。

