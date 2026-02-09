新竹東門派出所遭貨車衝撞 車頭全毀駕駛受傷送醫

【高沛生／綜合報導】新竹市警察局第二分局東門派出所今（9）日上午發生衝撞事故。一輛小貨車在行經東門街與東門圓環路口時，疑似失控偏離車道，正面撞擊派出所建築物。現場畫面顯示，貨車頭部卡進派出所門柱，車頭嚴重擠壓變形、全毀，駕駛受困車內經消防人員救出時滿身血跡，隨即送往醫院急救。

事故發生後，相關影像被民眾拍下並上傳至社群平台「爆料公社」引發熱議。從現場畫面觀察，派出所門口已拉起封鎖線維護秩序，該貨車後方載運的貨櫃並未在衝撞中受損。隨後有自稱救援車業者的網友在該貼文下方表示，已前往現場協助車輛排除作業，並附帶說明「你們的貨安然無恙」。

廣告 廣告

據了解，駕駛目前仍在醫院接受觀察治療，初步檢測已排除酒駕。目前的調查方向疑似是因為駕駛在行車過程中出現恍神的情況，才導致車輛失控。然而，確切的肇事原因與詳細細節，仍有待進一步調閱監視器與行車紀錄器後才能釐清。

目前事故車輛已由高速公路局特約拖救車拖離現場，作業於稍早完成排除，交通恢復順暢。由於事發地點位於新竹市區重要交通樞紐，一度造成周邊路段回堵。至於派出所建築硬體受損的部分，警方表示將在現場清理完畢後，再進行後續的盤點與修繕估計。

貨車頭部卡進派出所門柱，車體嚴重擠壓變形毀損。翻攝新竹大小事臉書

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

