新竹果菜市場動線、空調老舊 市府：明年改善

新竹果菜市場行走動線與空調遭議員質疑老舊，市府承諾明年改善。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已有34年歷史的新竹果菜市場，被民進黨市議員劉康彥質詢地下室空調長期未更換，導致商家和消費者夏天炎熱難耐。有鑑於桃園南門市場大火，他呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備；市府則表示已編列1200萬元預算，預計明年度辦理改善工程。

劉康彥說，新竹果菜市場地下室空調一直沒有改善，主要是賣雞、豬、魚肉等生鮮肉品的攤位，長期沒有更換空調，每到夏天讓前往採買的消費者很不舒服，做生意的攤商也很辛苦。

廣告 廣告

劉康彥說，市府應重視於明年協助大規模汰換地下室空調，近期桃園南門市場發生大火，疑似與冰箱電線走火有關，因此盤點和修理大菜市全棟老舊線路很重要，還有全棟的消防設備也都需要重新盤整。

此外，果菜市場是座超過30年的老舊建築物，也因長年載運貨物、水果的重車通過，現在只要有大型車輛上到2樓，現場都會有晃動感，需要定期檢查和維護，否則每天有這麼多民眾到此消費、工作，此事攸關數千人生命安全。

市府產發處指出，已於明年度預算編列1200萬元辦理果菜市場相關設施改善工程，期盼市議會能支持通過。改善項目包含更新地下1樓通風設備及老舊空調主機，採用變頻節能系統以提升空氣品質與降溫效能；同步更新1、2樓噴霧系統與照明設備，改善市場明亮度與舒適度；並進行油漆粉刷工程以優化公共空間，同時汰換老舊電線及火災警報設備，強化消防及公共安全。此外，另編列150萬元辦理警衛室屋頂防水工程，以改善滲漏問題，確保建物結構與使用安全。

產發處指出，市府將持續與新竹農產運銷公司保持密切聯繫，依實際使用需求滾動式檢討，研議後續汰換與更新計畫，確保市場營運安全、提供環境舒適，讓攤商與民眾都能安心購物。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

週三首波冷氣團？ 鄭明典PO圖分析1狀況達「最低限度要求」

