新竹某國中女老師墜樓亡！曾投訴遭職場霸凌 教育局澄清

新竹縣某間國中20日發生女老師墜樓身亡，校方強調將配合調查釐清原因，而女老師生前投訴遭職場霸凌，教育局回應指出11月受理後還在調查中，怎料女老師就已離世。

教育局回應，女老師生前曾投訴稱有遭到職場霸凌的狀況，11月獲報後受理並啟動相關調查，怎料才剛完成女老師的個人訪談就傳出噩耗，針對職場霸凌案件的調查將會持續進行，至於女老師不適任解聘案則因當事人死亡終止程序。據悉女老師投訴校長及4名行政人員，教育局表示，行政人員的部分由校方進行調查，校長部分則是由教育局進行。

教育局強調，校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

回顧整起事故，事發於20日上午女老師突然自高處墜落，校方第一時間通知119，校護與相關人員到場協助，隨即將人送往醫院搶救，經搶救後仍宣告不治。校方坦言，她情緒困擾時常請假，校方依制度多次提供必要協助與支持，並建立相關轉介及關懷機制。事件後，校長立即召集危機處理小組，完成校園巡查、初步資料蒐集及校安系統通報，後續將配合警方及相關單位調查，釐清意外細節。

校方指出，目前已啟動校園危機處理與心理輔導機制，由輔導處、專業心理師及外部協力團隊投入，提供師生情緒支持與心理協助。後續也會視需求安排個別與團體輔導、強化心理諮商與轉介流程，並協助教職員調整情緒與工作狀態，對於女老師離世深感沉痛與遺憾。

據悉該名女老師年紀約50多歲，原先是擔任班級導師，但因情緒困擾轉調為科任老師，不過她認為校方做法有疑慮，此外，她曾遭投訴體罰學生、教學不力，校方調查後認為不適任，因此啟動解聘程序，校方10月已經將她調為行政職，她11月向縣府投訴遭霸凌，至於事情全貌還有待進一步釐清。

