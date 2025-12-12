新竹某國中19天內2起墜樓奪命！ 校方12/13主動辦送煞

新竹縣某所國中在19天內發生兩起墜樓憾事，校方如今決定主動舉辦送煞法會，里長表示，時間將於本月13日晚間8時30分舉行，呼籲民眾切勿到現場圍觀。

（示意圖／Pixabay）

據悉，這所國中一名女教師，墜樓前曾向新竹縣政府投訴遭遇職場霸凌，而校方則表示事前接獲針對該師「不當管教」與「上課遲到」的投訴，後續調整她的職務，盼減輕其壓力，未料11月20日傳出她墜樓的消息，事件發生後10天，校方曾於11月30日舉行送煞儀式，法會從學校出發後上台68至芎林。

不過沒想到，就在12日8日下午，又傳出一名國三男學生在校內墜樓身亡，如今校方決定再次舉行一場送煞法會，家長也表示同意，第二場法會路線基本與上次相同，預計於晚間8時30分開始，11時30分結束，里長特別提醒民眾務必避開車隊，請勿在時間內出現在送煞路線裡。

針對近期兩起墜樓事件，校方強調，「兩起事件為無關聯的獨立事件」，並表示已經啟動心理輔導機制，希望外界不要過度揣測。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

