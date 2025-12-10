新竹某國中19天2墜樓 校方：兩者無關聯

新竹某國中近日發生兩起墜樓案。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹縣某國中近1個月發生兩起墜樓案，一名資深女教師與國三男學生，接連在校園內墜樓身亡。校方對此表示，兩起事件為無關聯的獨立事件。

女教師上午11月20日墜樓身亡後，傳出曾向縣府投訴遭職場霸凌；校方事發前曾接獲女教師「不當管教」、「上課遲到」投訴，調查後認定屬實，並在11月初將女教師調至行政職，希望減輕女教師壓力。

不料，女教師墜樓後19天的12月8日，再發生國三生不明原因墜樓身亡事故。針對兩起憾事，校方強調兩起事件為無關聯的獨立事件，並已啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，後續也將檢視校園安全機制與行政流程，研擬改善方案。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

