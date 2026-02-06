新竹某幼兒園負責人連續不當體罰 市府廢止名下6機構

新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人，因涉嫌體罰及多項違規情事，新竹市政府依法廢止其名下5間幼兒園與補習班立案，並限制該負責人2年內不得再申請及任教職。

新竹市某連鎖幼兒園接連發生體罰遭廢止。（圖／翻攝畫面）

教育處調查，夏姓負責人與教保員自2023起多次體罰幼童及不當對待，名下補習班等機構也多次違反規定，所屬機構包括私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班，皆因違反《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》多次裁罰，經評估後依法廢止立案。

廣告 廣告

夏姓負責人名下幼兒園違規紀錄。（圖／翻攝畫面）

有部分家長認為市府決策不應「連坐」處分，影響其他未涉案的補習班與幼兒員，還說市府在安置說明會中禁止錄音錄影，決策過程缺乏透明性，家長擔憂臨時找新的托育與補習機構困難，市府提的補助措施實際上難減輕負擔，孩子們反而變成處分下的間接受害者。

對此新竹市政府教育處表示，夏姓負責人多年來多次違規，相關處分並非針對單一事件，過程中已與教育部多次確認程序與法規適用，並非倉促決定，若當事人不服處分依程序提出訴願；安置部分已啟動配套措施，會發放「安置需求表」給家長，由專責人員協助媒合幼兒園，國小課後照顧將增加校內課後照顧班名額，補教協會協助轉介至其他補習班或課後照顧中心。

教育處表示，充分理解家長所反映幼兒園安置困難與經濟負擔問題，若幼兒轉安置新園所與原就讀園所間有學費或月費差額，專案提供一次性補助，每名幼兒最高補助新臺幣5000元，並視個案情形保留向原負責人追償該補助差額權利。教育處強調，將以孩子最佳利益為核心，盡力降低對幼兒與學生的衝擊，但對於任何形式的違法行為，仍將依法處理絕不寬貸。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

教育界出事！台南體育師逼8歲童「跑操場100圈」 遭罰6萬

26歲泰女淪柬詐團豬仔 業績沒達標被逼「深蹲2千下」慘死

6歲童摔碗！新竹女幼師竟「壓頸、掃把猛揮」遭判刑3月