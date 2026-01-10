新竹棒球場再現大秘寶 宋品瑩痛批前市府工程遮羞布：絕不讓市民買單 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

新竹棒球場工程爭議持續延燒，新竹市議員宋品瑩今（10）日於臉書發文，揭露球場開挖後竟發現大量鏽蝕鋼筋、違規混凝土塊、廢棄網子，甚至滅火器等營建廢棄物，讓她痛批這並非施工疏失，而是前市府耗資12億元公帑留下的「工程遮羞布」與難堪遺產；她強調將全力支持市長高虹安團隊保存證據並對統包商求償，主張修復與清運費用絕不能由市民買單，誓言追究相關失職人員的法律責任。

「這裡是棒球場，還是前市府的工程遮羞布？」宋品瑩秀出多張照片，表示看到這些照片，真的讓人憤怒，也讓人心痛。她說，身為市議員，多次要求市府徹查棒球場工程品質；而這次開挖後所揭露的真相，比原本想像的還要離譜，也更加觸目驚心。

宋品瑩指出，棒球場裡被挖出的東西，包含大量鏽蝕的鋼筋、像小山一樣堆積的違規混凝土塊、廢棄網子，甚至還有滅火器。她批評，這些都是不該存在於球場結構中的營建廢棄物，卻被埋在市民花了12億公帑興建的棒球場底下。

「這不是施工疏失，而是嚴重的工程行政失職。」宋品瑩強調，更令人遺憾的是，當高虹安帶領市府團隊頂住壓力、實際動手清淤、移除這些不該存在的垃圾時，網路上卻仍有人選擇視而不見，繼續用政治口水混淆視聽、抹黑市府。她說，政治立場可以不同，但良知不能沒有，抹黑高虹安，並不能掩蓋前市府任內工程品質低劣，甚至可能涉及違法的事實。

宋品瑩指出，這些被挖出的廢棄物，就是前市府留給新竹市民最難堪的遺產，她會替市民牢牢把關，盯緊2件事：第一，一毛錢都不准浪費，所有因此產生的修復費、清運費、補強費，絕不能由市民買單，誰做壞的，就該由誰負責到底。第二，證據要保全，責任要追究。市府已全程錄影保存證據，自己也會全力支持市府對前統包商求償，並追究相關失職人員的法律責任。

宋品瑩強調，新竹市民要的不是政治攻防，而是一座安全、專業、能讓球員安心比賽的棒球場，「真相已經被挖出來了，我們沒有退縮的理由」。

照片來源：宋品瑩臉書

